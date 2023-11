Sạt lở nghiêm trọng tại cao tốc La Sơn - Túy Loan

Mưa to ở khu vực miền núi trong 2 ngày nay gây sạt lở nhiều điểm tại một số tuyến giao thông ở khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng. Cao tốc La Sơn - Túy Loan xuất hiện nhiều điểm bị sạt lở taluy dương, trong đó điểm sạt lở nặng nhất tại km 46+300, địa phận xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Điểm sạt lở trên cao tốc La Sơn - Túy Loan tại km 46+300, địa phận xã miền núi

Tại vị trí này, một khối lượng lớn đất, đá trên núi sạt xuống tràn ra mặt đường, gây trở ngại giao thông, nguy hiểm cho người, phương tiện qua lại. Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh Bộ Giao thông và Vận tải đang huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục.

Tại khu vực đường bị sạt lở, trời tiếp tục mưa

Do khối lượng đất đá quá lớn nên các phương tiện chỉ lưu thông một nửa phần mặt đường. Cơ quan chức năng cũng đặt biển cảnh báo, điều tiết phương tiện chỉ được phép lưu thông 1 chiều qua vị trí sạt lở.

Sạt lở nặng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua thành phố Đà Nẵng

Hiện nay, tại khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá.

Tập trung khắc phục điểm sạt lở trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh Bộ Giao thông Vận tải cho biết: “Tại khu vực sạt lở, đơn vị quản lý đang tập trung hót dọn đất đá tràn ra mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông, tránh trơn trượt, để phương tiện qua lại an toàn hơn. Hiện vẫn có người điều khiển giao thông qua đoạn sạt lở, dọn dẹp xong an toàn sẽ lưu thông bình thường”.