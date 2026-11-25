Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ thành phố Huế đã huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường để thu dọn đất đá, khắc phục sự cố.

Xã A Lưới 5 cắt cử lực lượng chốt chặn không cho người qua lại

UBND xã A Lưới 5 bố trí lực lượng phối hợp cảnh báo, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực sạt lở. Do khối lượng đất đá sạt xuống lớn, dự kiến sớm nhất trong ngày mai (26/11), đoạn này mới có thể thông xe trở lại.

Sạt lở trên Quốc lộ 49 ở Km61+250 qua địa bàn xã A Lưới 5, thành phố Huế

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ thành phố Huế cho biết, đơn vị đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đồng thời bố trí nhân lực, phương tiện tiếp tục khắc phục các điểm sạt lở mới phát sinh, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tình trạng ách tắc.

Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 49, gây chia cắt tạm thời khu vực A Lưới với đồng bằng

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, từ ngày 25 đến 27/11, địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Sạt lở gây tắc đường trên Quốc lộ 49

Trước diễn biến mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại các địa bàn miền núi, vùng ven biển, khu vực ven sông, suối và các tuyến giao thông trọng điểm.

Thành phố Huế cảnh báo người tham gia giao thông không qua lại điểm sạt lở

Người dân khi lưu thông qua những khu vực có nguy cơ sạt lở cần chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động phòng tránh để bảo đảm an toàn.