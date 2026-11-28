

Ngày 28/11, mưa lớn kéo dài khiến tình trạng sạt lở đất diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi. Tại khu vực núi Đá Bạc, thôn Dương Quang, xã Long Phụng (huyện Mộ Đức cũ), đất đá và cây cối sạt trượt ngay phía sau nhà dân. Lo ngại sạt lở tiếp tục xảy ra khi mưa lớn còn kéo dài, nhiều hộ dân tiếp tục thu dọn đồ đạc, sơ tán tránh trú tạm. Khu vực này nguy cơ sạt lở trên chiều dài khoảng 2 km, ảnh hưởng 10 hộ dân. UBND xã Long Phụng rà soát các điểm nguy cơ sạt lở cao, cử lực lượng đến từng hộ dân trong vùng nguy hiểm, vận động sơ tán ngay trong sáng 28/11.

Điểm sạt lở làm lấp mặt đường Tỉnh lộ 627, từ xã Ba Tơ đi xã Đặng Thùy Trâm.

Tại phường Trương Quang Trọng, mưa lớn gây sạt lở ở khu dân cư 577 với chiều dài khoảng 50 m. Khu vực núi Ngang, phía sau Trường THCS Lê Trung Đình, xuất hiện điểm sạt lở dài khoảng 100 m, rộng 20 m. Khu vực núi Sứa cũng ghi nhận điểm sạt lở dài khoảng 30 m, rộng 15 m. Ở xã Sơn Hà, sạt lở bờ suối Nước Nia tiếp tục đe dọa 12 hộ dân với 59 nhân khẩu sinh sống gần khu vực.

Trong khi đó, tại khu vực Cửa Lở, thôn Tân Mỹ, xã An Phú, chính quyền địa phương đang triển khai di dời 15 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Một ngôi nhà tại đây có nguy cơ đổ sập.

Mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đáng chú ý, cầu dân sinh bắc qua kênh dẫn nước của Thủy điện Sông Liên 1, thuộc thôn Ba Thành, xã Ba Động bị sạt lở nghiêm trọng tại khu vực mố cầu. Đất đá tại mố cầu bị khoét sâu, tạo thành hàm ếch lớn, nguy cơ sập mố cầu. Nhiều mảng bê tông gia cố mái kênh bị sụp đổ, lan can bảo vệ hư hỏng. Tuyến đường dọc kênh xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Xã Ba Động đã giăng dây cảnh báo ở hai đầu cầu, ngăn người và phương tiện qua lại. Dù giao thông qua cầu bị gián đoạn nhưng người dân vẫn có thể đi theo hướng khác kết nối với tỉnh lộ 625, không bị cô lập.

Khắc phục sạt lở trên Tỉnh lộ 627, từ xã Ba Tơ đi xã Đặng Thùy Trâm.

Nhiều điểm sạt lở cũng được ghi nhận trên Quốc lộ 24, đoạn qua xã Ba Động; Tỉnh lộ 624, đoạn qua xã Thiện Tín (huyện Nghĩa Hành cũ) và các tuyến giao thông tại xã Đặng Thùy Trâm (thị xã Đức Phổ cũ). Tỉnh lộ 676 qua xã Măng Bút (tỉnh KonTum cũ) vừa bị ngập, sạt lở.

Tại xã Ba Tơ, sạt lở xảy ra trên nhiều tuyến giao thông, đáng chú ý là Tỉnh lộ 627 nối xã Ba Tơ với xã Đặng Thùy Trâm, nhiều tảng đá lớn sạt xuống mặt đường với khối lượng lớn khiến giao thông lên xã Đặng Thùy Trâm bị chia cắt.

Chiều nay (28/11), đơn vị quản lý đường bộ đã đưa phương tiện đến hiện trường, triển khai khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng. Do khối lượng đất đá lớn, nhiều tảng đá có kích thước to nên việc giải phóng mặt bằng cần phương tiện chuyên dụng.

Ông Đinh Trọng Thành, Chủ tịch UBND xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm: “Chiều nay, Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi đã đưa phương tiện đến hiện trường để khắc phục điểm sạt lở trên Tỉnh lộ 627, từ xã Ba Tơ đi xã Đặng Thùy Trâm. Khối lượng đất đá sạt xuống rất lớn, chủ yếu là những tảng đá lớn nên việc thông tuyến cần có phương tiện chuyên dụng. Qua phối hợp với xã Đặng Thùy Trâm, địa phương cho biết tuyến đường từ xã Ba Tơ lên xã Đặng Thùy Trâm còn hai điểm sạt lở khác. Vì vậy, hiện tuyến đường lên xã Đặng Thùy Trâm đang bị chia cắt”.

Sạt lở trên Tỉnh lộ 676 đoạn qua xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, từ tối 27/11 đến sáng 28/11, nhiều khu vực phía Đông tỉnh ghi nhận lượng mưa lớn, riêng trạm Ba Cung đo được 495 mm. Đến 11 giờ 30 phút ngày 28/11, mưa lũ đã khiến 1.700 nhà dân bị ngập. Các địa phương đã di dời 83 hộ dân tại vùng ngập lụt và 12 hộ với 53 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai; theo dõi sát các khu vực có nguy cơ sạt lở, tổ chức lực lượng chốt chặn, cảnh báo và kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.