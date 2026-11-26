Trước đó, từ đêm 24 đến sáng 25/11, trên Quốc lộ 279 đoạn qua khu vực Pom Khén, thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương đã xảy ra sạt lở đất đá xuống mặt đường, gây chia cắt giao thông.

Sạt lở đất đá nghiêm trọng gây chia cắt giao thông

Đến sáng 26/11, phía trên điểm sạt lở ban đầu tiếp tục xuất hiện một cung trượt mới, dài khoảng 70m, cao trung bình 5 đến 6m, rộng khoảng 10m. Đất đá tiếp tục sạt xuống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vụ sạt lở khiến tuyến giao thông từ xã Văn Bàn, Dương Quỳ đi Minh Lương, Nậm Xé và sang tỉnh Lai Châu bị chia cắt hoàn toàn. Hai cột điện 35kV trên trục Văn Bàn - Minh Lương cũng bị đổ nghiêng, gây mất điện tại hai xã Minh Lương và Nậm Xé.

Do khu vực đỉnh đồi vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, thời điểm thông đường chưa thể xác định

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục. Tuy nhiên, do khu vực đỉnh đồi vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, thời điểm thông đường chưa thể xác định. Người dân và lái xe được khuyến cáo không đi vào khu vực nguy hiểm, chủ động lựa chọn lộ trình thay thế để bảo đảm an toàn.