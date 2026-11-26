Sạt lở phát sinh cung trượt mới, Quốc lộ 279 tiếp tục bị chia cắt
VOV.VN - Tuyến Quốc lộ 279, đoạn qua xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai, tiếp tục bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở đất đá nghiêm trọng. Đáng chú ý, tại khu vực này vừa phát sinh thêm một cung sạt mới với khối lượng đất đá ước tính từ 4.000 đến 5.000m3, khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.
Trước đó, từ đêm 24 đến sáng 25/11, trên Quốc lộ 279 đoạn qua khu vực Pom Khén, thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương đã xảy ra sạt lở đất đá xuống mặt đường, gây chia cắt giao thông.
Đến sáng 26/11, phía trên điểm sạt lở ban đầu tiếp tục xuất hiện một cung trượt mới, dài khoảng 70m, cao trung bình 5 đến 6m, rộng khoảng 10m. Đất đá tiếp tục sạt xuống, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vụ sạt lở khiến tuyến giao thông từ xã Văn Bàn, Dương Quỳ đi Minh Lương, Nậm Xé và sang tỉnh Lai Châu bị chia cắt hoàn toàn. Hai cột điện 35kV trên trục Văn Bàn - Minh Lương cũng bị đổ nghiêng, gây mất điện tại hai xã Minh Lương và Nậm Xé.
Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục. Tuy nhiên, do khu vực đỉnh đồi vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, thời điểm thông đường chưa thể xác định. Người dân và lái xe được khuyến cáo không đi vào khu vực nguy hiểm, chủ động lựa chọn lộ trình thay thế để bảo đảm an toàn.