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Sau 4 tháng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đã quy tập 1.384 hài cốt liệt sĩ

Thứ Ba, 15:56, 14/07/2026
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VOV.VN - Sau 4 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã quy tập 1.384 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu ADN và xác minh thông tin nhằm sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia 515 (Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ), tính đến ngày hôm nay (14/7), sau 4 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 1.384 hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch được triển khai nhằm hoàn thành cơ bản việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Trong số này, 360 hài cốt được quy tập trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Riêng tại Tuyên Quang, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 mộ liệt sĩ, ước tính khoảng 23 hài cốt.

Đáng chú ý, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) đã phát hiện 1 khu mộ liệt sĩ tập thể, trong đó có 69 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, 23 di vật và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể đang tiếp tục được xác minh, giám định.

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Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại chiến trường Vị Xuyên (Tuyên Quang)

Song song với công tác tìm kiếm, việc lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, các đơn vị đã lấy mẫu hài cốt đối với 52.717 mộ liệt sĩ, trong đó 37.513 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 71,16%, còn 15.204 mộ không đủ điều kiện.

Đối với thân nhân liệt sĩ, đã lấy 93.464 mẫu sinh phẩm, trong đó 53.036 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu ADN.

Các địa phương cũng đã chuyển giao 15.729 mẫu hài cốt liệt sĩ để lưu trữ, bảo quản. Trong đó, Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 9.087 mẫu hài cốt của 15/17 tỉnh, thành phố và thực hiện giám định 124 mẫu.

Về công tác rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã hoàn thành 7.767,08/22.725 ha, đạt 34,18% kế hoạch. Riêng vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) đã rà phá được 3.358,68/4.460 ha, đạt 75,31%.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, trọng tâm là các địa bàn trong nước còn nhiều thông tin về liệt sĩ, nhất là các khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tổ chức hội thảo xác minh để kết luận thông tin về các khu mộ tập thể trước khi triển khai quy tập.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo việc tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).

Chung Thủy/VOV.VN
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