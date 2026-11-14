Sau bàn giao, trẻ tại 8 Làng trẻ em SOS được chăm sóc ra sao?

Hiện nay một số tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng việc sắp xếp, bàn giao các Làng trẻ em SOS liên quan đến việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người.

Trước vấn đề này, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) Tô Đức khẳng định những thông tin suy diễn về mối liên hệ giữa việc sắp xếp, bàn giao các Làng trẻ em SOS với hoạt động hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người hoàn toàn không có cơ sở pháp lý và không phản ánh thực tế hoạt động của hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam. Việc sắp xếp, bàn giao 8 Làng trẻ em SOS cơ sở hoàn toàn không liên quan đến hoạt động hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người.

“Giữa việc sắp xếp hệ thống Làng trẻ em SOS và hoạt động hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người không có bất kỳ mối liên hệ nào. Đây là hai vấn đề hoàn toàn độc lập, được điều chỉnh bởi những quy định pháp luật chuyên ngành chặt chẽ, đầy đủ và nghiêm minh”, ông Tô Đức nói.

Theo báo cáo của Làng trẻ em SOS Việt Nam, từ khi thành lập đến nay, trong suốt gần 40 năm hoạt động, chưa từng có trường hợp trẻ em nào được chăm sóc trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam liên quan đến hoạt động hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người.

“Tôi cũng nói thêm, tại dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đã nêu rõ các hành vi nghiêm cấm: Lợi dụng nuôi con nuôi, chăm sóc thay thế… để thực hiện việc hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người”, ông Tô Đức thông tin.

Theo Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Tô Anh Đức, ngày 19/9/2024, Làng trẻ em SOS quốc tế đã có công thư đề nghị bàn giao 8/17 Làng SOS về địa phương quản lý toàn diện. Ngày 14/5/2025, tổ chức này tiếp tục gửi công thư tới Bộ Y tế, đề nghị bàn giao nguyên trạng 8 Làng và toàn bộ các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống về địa phương quản lý. Tháng 3/2026, Bộ Y tế và Làng trẻ em SOS quốc tế ký biên bản ghi nhớ về việc bàn giao 8 Làng và 25 cơ sở giáo dục; đồng thời thống nhất tiếp tục trao đổi về phương án, lộ trình sắp xếp 9 Làng còn lại và Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Làng SOS, UBND các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành liên quan, Bộ Y tế đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án sắp xếp, bảo đảm an sinh xã hội và quyền được chăm sóc của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Ngày 24/4/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 735/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam. Theo đó, 8/17 Làng SOS tại Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Khánh Hòa và Gia Lai được bàn giao nguyên trạng về địa phương quản lý toàn diện; các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống cũng được bàn giao theo danh sách kèm theo quyết định.

“Tôi muốn nhấn mạnh, đây là việc bàn giao nguyên trạng, không phải giải thể hoạt động chăm sóc trẻ em và không làm thay đổi bản chất nhân đạo của các Làng trẻ em SOS. Phạm vi bàn giao bao gồm cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, trang thiết bị, trẻ em, thanh niên, học sinh, học viên, các bà mẹ, bà dì, cán bộ, nhân viên, giáo viên và người lao động hiện có tại thời điểm bàn giao”, ông Tô Anh Đức cho biết.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hướng dẫn, tổ chức thực hiện phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển giao.

UBND các tỉnh, thành phố tiếp nhận và quản lý toàn diện các cơ sở được bàn giao; tổ chức hoạt động, bố trí nguồn lực, bảo đảm điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Các cơ sở được bàn giao có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thông tin và duy trì hoạt động bình thường trong quá trình chuyển giao.

Mục tiêu cao nhất là đưa các cơ sở về địa phương quản lý trực tiếp, thống nhất, gắn trách nhiệm quản lý với trách nhiệm bảo đảm nguồn lực và chất lượng dịch vụ chăm sóc trẻ em.

Đến nay, 5 địa phương gồm Khánh Hòa, Nghệ An, thành phố Huế, Quảng Trị và Gia Lai đã hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp. Ba địa phương gồm Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên đang tiếp tục hoàn thiện phương án, chủ yếu theo hướng sáp nhập Làng vào cơ sở trợ giúp xã hội công lập hiện có hoặc thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập để tiếp nhận Làng. Các chế độ chăm sóc đối với trẻ em, thanh niên SOS, các bà mẹ, bà dì và người lao động đang làm việc tại các cơ sở đều được bảo đảm theo quy định.