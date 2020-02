Sau bốn tháng bị “tuýt còi”, dự án cầu Cỏ May vẫn tiếp tục triển khai

Tại cuộc họp ngày 26/2, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tày thống nhất tiếp tục triển khai dự án cầu Cỏ May, với phương án tăng vốn từ 98,4 tỷ đồng lên 115 tỷ đồng; đồng thời chỉ đạo, xem xét làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc tư vấn, tham mưu và thẩm định mức đầu tư dự án.

Dự án chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May.

Trước đó, chủ đầu tư dự án chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May đã tăng vốn từ 98,4 tỷ lên hơn 152 tỷ đồng. Theo lý giải của chủ đầu tư, việc tăng vốn này có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, chủ yếu là do phần kết cấu khung thép mới có cấu tạo đặc thù, chưa được Bộ Xây dựng ban hành định mức áp dụng cho công tác sản xuất khung vòm thép, nên việc lập dự toán không sát với thực tế. Sau khi dự toán được phê duyệt, các đơn giá dự thầu đều vượt so với dự tính ban đầu.



Ngoài ra, khi triển khai thực hiện dự án, tổng dự toán công trình cần thiết có những điều chỉnh, bổ sung so với thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư. Cụ thể là thay đổi đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng và phần lắp đặt; hệ số nhân công, ca máy… Mặt khác, nguyên nhân chủ quan là do đơn vị thiết kế và chủ đầu tư chưa có kinh nghiệm trong thực hiện công trình tương tự về độ phức tạp nên tổng mức đầu tư được duyệt chưa chính xác.



Tháng 10/2019, Thường trực Tỉnh ủy có công văn yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tạm dừng thi công dự án “Chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May” để báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy về triển khai dự án trên nguyên tắc không điều chỉnh nâng vốn đầu tư so với dự toán được duyệt. Sau 4 tháng tính toán lại, chủ đầu tư đề xuất giảm khối lượng công trình để giảm chi phí đầu tư./.