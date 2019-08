Sau chạy lũ, cuộc sống của người dân Đồng Nai khó khăn chồng chất

Tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, sau trận lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề, người dân đã trở về nhà, dọn dẹp, sửa sang nhà cửa. Với sự hỗ trợ của các lực lượng công an, quân đội, cuộc sống của người dân dần ổn định trở lại dù phía trước khó khăn còn chồng chất…

Sau 3 ngày di tản, 145 hộ dân của 2 xã Ngọc Định và Thanh Sơn (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đã trở về nhà an toàn. Nhiều tài sản bị hư hỏng, nhưng được an toàn qua cơn lũ dữ đối với nhiều người đã là may mắn.



May mắn nhất, có lẽ là gia đình chị Lê Thị Ngọc, ngụ ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định. Lũ lên nhanh, gia đình chị vội vàng đi sơ tán, tránh trú ở nhà văn hóa ấp, đồ đạc, tài sản ở nhà không kịp chạy lũ. Nhưng 3 ngày sau, khi nước đã rút, trở về nhà, những đồ đạc trong nhà không bị hư hỏng quá nhiều, tài sản lớn nhất là 2 con dê trong chuồng vẫn sống khỏe. Chỉ cần dọn dẹp, lau chùi đồ đạc sạch sẽ là cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Lo lắng nhất bây giờ là nguồn nước sinh hoạt, bởi lũ đi qua để lại trong nước nhiều bùn đất.

Chị Lê Thị Ngọc cho biết: “Sau khi di dời đi và trở về nhà, thấy tài sản trong nhà nói chung là cũng còn đầy đủ nên tôi cũng mừng. Chỉ có điều là nguồn nước bị ngập bùn đất không thể dùng được”.

Chị Lê Thị Ngọc dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, ổn định cuộc sống sau lũ.

Không may mắn như những gia đình trên bờ, những hộ nuôi cá lồng bè trên sông Đồng Nai vẫn chưa hết bàng hoàng. Chỉ trong 1 đêm, hàng tỉ đồng đã trôi theo dòng nước dữ. Nhưng cũng trong cơn lũ dữ, mới thấy tình người, tình dân quân trong lúc hoạn nạn.

Dù chưa hết buồn lòng vì nhiều dèo cá bị cuốn trôi, nhưng anh Nguyễn Kim Khánh, ấp 2, xã Thanh Sơn vẫn luôn miệng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, giúp anh bảo vệ bè và giữ lại được một phần cá. Nếu không, có lẽ toàn bộ gia sản của anh đã không còn.

“Trong những ngày mưa lũ vừa qua, gia đình tôi cũng như bà con ở đây bị thiệt hại rất nặng, một mình tôi thì không thể xoay trở gì được nếu không có các chiến sĩ giúp đỡ. Bà con ở đây ai cũng có việc của mình nên không thể giúp đỡ lẫn nhau. Gia đình tôi cũng như bà con ở đây rất cảm ơn các chiến sĩ”, anh Kim Khánh nói.

Trong những ngày lũ, Công an huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện Định Quán đã cử lực lượng xuống đồng hành với dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho dân. Bất chấp hiểm nguy, các chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ giúp dân. Khi lũ qua đi, các chiến sĩ lại tiếp tục ở với dân, giúp dân tái thiết cuộc sống.

Ông Phan Văn Tuyển, Trưởng công an xã Thanh Sơn, huyện Định Quán cho biết: “Sau 3 ngày có lực lượng công an, quân sự huyện đã trực tiếp đến giúp đỡ cho bà con đến các vị trí an toàn về tài sản cũng như con người. Cho đến nay lực lượng cũng đã rất mệt nhưng vẫn phải tiếp tục huy động gần 50 anh em để phụ giúp bà con thu gom cá để thu hồi được tài sản giúp bà con phần nào tốt phần đó”.

Lực lượng công an, quân đội giúp dân trong lũ dữ.

Tại 2 xã Ngọc Định và Thanh Sơn, huyện Định Quán, trận lũ vừa qua đã làm 145 nhà dân bị ngập, trên 243 ha diện tích đất nông nghiệp, 92 bè với 608 dèo cá bị thiệt hại, thiệt hại ước tính lên tới trên 170 tỷ đồng.



Nước đã rút, những ngày phía trước sẽ đầy khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của mỗi người dân và sự hỗ trợ của các lực lượng, chính quyền địa phương, tin rằng cuộc sống bình yên sẽ sớm trở lại với người dân sau cơn lũ dữ./.