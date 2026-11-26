Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 26/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Sau hơn 5 tháng triển khai, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.141 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Riêng trong ngày 26/11, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Trong ngày 26/11, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tính từ ngày 15/10 đến hết ngày 26/11, trong đợt 2 tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 410 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 76 bộ kèm di vật. Trước đó, trong đợt 1, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.141 bộ, trong đó có 383 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 1.108 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai khẩn trương, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.