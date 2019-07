Sau khi tông văng 3 bé ở Hà Tĩnh, tài xế có dừng xe tìm kiếm nạn nhân?

Sáng nay (10/7), Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã có báo cáo ban đầu về vụ TNGT làm chết 3 cháu nhỏ xảy ra vào lúc 18h40' ngày 9/7 tại thôn 5 xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên.

Sáng nay (10/7), Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã có báo cáo ban đầu về vụ TNGT làm chết 3 cháu nhỏ xảy ra vào lúc 18h40' ngày 9/7 tại thôn 5 xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên.