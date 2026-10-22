Sau khi xin ý kiến người dân, cây hoa sữa sẽ được xử lý thế nào?

Việc khảo sát tập trung vào những tuyến đường có mật độ hoa sữa dày, nhất là khu vực đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những nơi người dân phản ánh mùi hoa ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Những phương án nào sẽ được đưa ra nếu người dân lo ngại ảnh hưởng của mùi hoa sữa? Loài cây nào sẽ được thay thế, nếu hoa sữa bị cắt tỉa hoặc đánh chuyển?

Phóng viên VOV Giao thông đối thoại với ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hà Nội xung quanh nội dung này.

PV: Được biết, Hà Nội vừa thực hiện khảo sát ý kiến của người dân về tác động cây hoa sữa. Vậy sau khi có kết quả khảo sát, đơn vị sẽ sử dụng kết quả này như thế nào để điều chỉnh trong công tác quản lý cây hoa sữa?

Ông Trần Anh Tuấn: Khi có ý kiến của người dân về việc phát tán mùi của cây hoa sữa trong thời gian vừa qua, Thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, cũng như Trung tâm chúng tôi thực hiện việc khảo sát, đánh giá và đưa ra những giải pháp cụ thể.

Trước mắt, mục tiêu là giảm thiểu sự phát tán mùi, tránh ảnh hưởng đến môi trường sống và sinh hoạt của bà con. Về lâu dài, chúng tôi sẽ triển khai các phương án nhằm hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng của mùi hoa sữa đến đời sống người dân.

Đồng thời, Trung tâm đã gửi văn bản đến 126 xã, phường để xin ý kiến người dân sinh sống tại các khu vực trồng hoa sữa, đặc biệt là những nơi có mật độ trồng dày đặc. Mục đích là ghi nhận phản hồi thực tế xem mùi hoa sữa có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày hay không. Trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ tổng hợp lại và đưa ra những phương án.

PV: Nếu người dân tại những khu vực được khảo sát có mật độ hoa sữa cao tiếp tục phản ánh về mùi hương này, thì đơn vị có phương án như thế nào? Có thay thế hay không?

Ông Trần Anh Tuấn: Toàn bộ ý kiến phản ánh của người dân sẽ được chúng tôi thu thập, thống kê để làm cơ sở đề xuất các phương án xử lý cụ thể. Phương án đầu tiên là tiến hành cắt tỉa các chùm hoa trước thời điểm nở nhằm giảm thiểu sự phát tán mùi.

Phương án thứ hai là đánh tỉa bớt các cây hoa sữa nhằm giảm bớt mật độ cây tại những khu vực tập trung quá dày. Thứ ba, trong trường hợp vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, chúng tôi sẽ di chuyển cây hoa sữa đến vị trí khác và thay thế bằng các loại cây trồng phù hợp hơn.

Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm môi trường sống tốt nhất cho người dân, bởi mục đích của việc phát triển cây xanh cũng chính là phục vụ cuộc sống nhân dân.

PV: Nếu như ý kiến của người dân có nhiều sự khác biệt thì đơn vị sẽ đưa ra quyết định cuối cùng như thế nào?

Ông Trần Anh Tuấn: Như tôi vừa nói, đối với phản ánh của người dân, có nhiều người thích mùi hoa sữa và có nhiều người không phù hợp với mùi đó.

Thế nhưng quan trọng nhất là người dân sống ở vị trí có cây hoa sữa thì chúng tôi sẽ khảo sát những người đó để đưa ra quyết định cuối cùng. Đương nhiên là người quyết định là Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

PV: Trung tâm có thể đưa ra lộ trình cụ thể về thời gian thực hiện hoặc công khai kết quả khảo sát của người dân hay không?

Ông Trần Anh Tuấn: Dù việc khảo sát, lấy ý kiến không phải quy định bắt buộc, nhưng mục tiêu trồng cây xanh là phục vụ môi trường sống của nhân dân. Do đó, khi sự việc gây tác động, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, chúng tôi chủ động xin ý kiến cộng đồng.

Trên cơ sở tổng hợp phản ánh từ các khu vực có mật độ hoa sữa dày, phát tán mùi nhiều, chúng tôi sẽ đề xuất giải pháp đánh tỉa bớt cây, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc. Đồng thời, Trung tâm sẽ trồng thay thế loại cây mới phù hợp, bảo đảm đúng Đề án bảo tồn, duy tu và duy trì hệ thống cây xanh của Thủ đô.

Tại phố Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, công nhân cũng sử dụng xe nâng để cắt tỉa 170 cây hoa sữa. (Ảnh: VTC)

PV: Loài cây nào sẽ được ưu tiên sử dụng khi lựa chọn phương án đánh chuyển hoặc là tỉa bớt cây xanh?

Ông Trần Anh Tuấn: Đối với từng tuyến phố, ngành chức năng sẽ lựa chọn loài cây phù hợp. Theo Đề án nghiên cứu trên 1.054 tuyến phố, mỗi tuyến đường sẽ ứng với loài cây thích hợp để trồng mới, trồng bổ sung hoặc thay thế.

Cần hiểu rõ rằng Đề án không thay thế toàn bộ hệ thống cây xanh hiện hữu, mà chỉ triển khai thay thế dần đối với những cây bị sâu mục, già cỗi hoặc che khuất biển báo, gây mất an toàn giao thông. Còn đối với các cây đang phát triển tốt, chúng tôi thiên về nguyên tắc theo Đề án là bảo tồn cây xanh hiện trạng.

PV: Xin cảm ơn ông.