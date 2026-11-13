Sau mưa kéo dài, liên tiếp xảy ra tình trạng đá lăn tại Chiềng An, Sơn La

Tối 11/11, tại bản Ái Mường, 2 khối đá bất ngờ lăn vào nhà bà Quàng Thị Vân, làm nứt tường, thủng mái tôn, hư hỏng nền nhà và một số đồ dùng sinh hoạt của gia đình.

Khối đá lớn lăn xuống đường tại khu vực bản Tam Quỳnh, phường Chiềng An (Ảnh: Xuân Bình)

Tiếp đó rạng sáng 12/11, tại bản Tam Quỳnh cũng xảy ra hiện tượng đá lăn tại khu vực vườn cà phê của gia đình bà Quàng Thị Định. Trong đó, một khối đá lớn lăn xuống đường giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và làm hư hại một phần diện tích cà phê của gia đình. Các vụ đá lăn không gây thiệt hại về người.

Đá lăn làm hư hỏng tường nhà và nhiều đồ dùng sinh hoạt của gia đình bà Quàng Thị Vân, bản Ái Mường, phường Chiềng An. (Ảnh: Xuân Bình).

Sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Chiềng An đã phối hợp với Ban Quản lý các bản kiểm tra hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Khu vực xảy ra hiện tượng đá lăn tại bản Tam Quỳnh, phường Chiềng An. (Ảnh: Xuân Bình)

Đối với khu vực có đá lăn xuống đường giao thông, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo nguy hiểm, tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại an toàn; đồng thời huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương xử lý khối đá, bảo đảm giao thông.

Lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình bà Quàng Thị Vân, bản Ái Mường di chuyển tài sản đến nơi an toàn. (Ảnh: Xuân Bình)

UBND phường Chiềng An hiện đang tiếp tục chỉ đạo các tổ, bản rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra đá lăn, sạt lở đất, ngập úng; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.