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Sau phản ánh của VOV, Cà Mau khởi công tuyến đường phục vụ nhân dân

Chủ Nhật, 11:04, 25/10/2026
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VOV.VN - Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau về phát triển hạ tầng giao thông nông thôn đang thổi làn gió mới vào đời sống vùng quê. Thực hiện Nghị quyết, xã Khánh Hưng đã khởi công tuyến đường kênh Đê Trong trước đó VOV đã phản ánh.

 

Thực hiện Nghị quyết 16, vào đầu tháng 10 vừa qua, xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) đã đồng loạt khởi công 3 tuyến đường giao thông, gồm: tuyến bờ Đông kênh Đê Trong; tuyến kênh Đường Ranh Nhỏ (đoạn từ Khu di tích Bác Ba Phi đến cầu Thanh Niên) và tuyến bờ Đông kênh Cua Le Le.

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Những tuyến đường giao thông mới sẽ tạo ra những diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn xã Khánh Hưng.

Trong đó, tuyến lộ bờ Đông kênh Đê Trong từng được VOV phản ánh qua bài viết: “Hơn 40 năm sống ở vùng kinh tế mới, dân Cà Mau ngóng một lần con đường được mới”. Bài viết đã nói lên những khó khăn của người dân khi phải lưu thông, vận chuyển hàng hóa trên con đường đất đen, đặc biệt phải chịu cảnh lầy lội mỗi khi mùa mưa đến. Chính quyền địa phương đã có kế hoạch làm đường, tuy nhiên không đảm bảo kinh phí.

Tuyến đường được khởi công đã biến niềm mong mỏi của bà con nơi đây thành hiện thực. Phấn khởi vì tuyến đường đã được khởi công, bà Nguyễn Thị Vòng – người dân trên tuyến bày tỏ: "Còn cái tiến độ thì nó giao thông đi lại tiện, trước tiên là cho trẻ học sinh đi học đến trường được đảm bảo, thứ hai là những người già bệnh tật, đảm bảo là về công tác sản xuất cho bà con. Bà con ở đây sống chủ yếu là lúa hai vụ".

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Xã Khánh Hưng đã khởi công 3 tuyến đường để hưởng ứng thực hiện Nghị quyết 16, trong đó có tuyến đường bờ Đông kênh Đê Trong.

Ba tuyến đường vừa khởi công có tổng nguồn vốn đầu tư hơn 27 tỷ đồng. Khi đưa vào sử dụng, hơn 2.000 hộ dân sẽ trực tiếp thụ hưởng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà các công trình còn hứa hẹn giúp hạ chi phí vận chuyển, góp phần tháo gỡ khó khăn về giá cả nông sản, đặc biệt là lúa và hoa màu cho người dân địa phương.

Nhìn nhận vùng quê mình đang dần thay da đổi thịt, bà Nguyễn Mỹ Lệ - người dân địa phương, cho biết: "Thấy tuyến lộ khởi công chừng hai tuần rồi, đang be đường và bơm cát lên đó. Làm đường lộ cho lớn ra để cho bà con người ta đi đứng được cũng dễ dàng hơn. Cô cũng mừng lắm, tại vì đã có đường lộ lớn thì xe bốn bánh cũng chạy về tới nhà bà con được luôn".

Theo Đảng ủy xã Khánh Hưng, trong giai đoạn 2026 - 2027, địa phương đã đăng ký thực hiện tổng cộng 7 công trình giao thông (gồm 4 công trình trong năm 2026 và 3 công trình trong năm 2027).

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Nghị quyết 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau, đến năm 2030 sẽ đầu tư hơn 4000 tuyến đường.

Ông Huỳnh Thanh Đến, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hưng cho biết, xã quyết tâm phấn đấu hoàn thành dứt điểm toàn bộ các công trình đã cam kết với tỉnh theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Nhờ có sự chủ động trong chuẩn bị đăng ký thực hiện và làm tốt công tác dân vận, phát huy tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ của nhân dân, các công trình đều được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.

Ông Đến đánh giá, Nghị quyết 16 sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nhất là với các địa phương vùng sâu, vùng xa: "Đây là một chủ trương đột phá, trong làm lộ giao thông nông thôn sẽ giúp kết nối giữa các xã lân cận, tạo nên động lực giao thương. Các sản phẩm nông sản làm ra lưu thông thuận tiện hơn, từ đó thì sẽ góp phần phát triển kinh tế cho nhân dân, địa phương. Qua đó, đóng góp cùng với tỉnh để tăng trưởng hai con số".

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Vừa qua, 19 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đồng loạt tổ chức lễ phát động thực hiện Nghị quyết, ông Nguyễn Hồ Hải-Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau dự lễ khởi công tại xã Khánh An.

Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% khóm, ấp trên địa bàn có đường bê tông thông suốt. Toàn tỉnh dự kiến triển khai hơn 4.000 công trình với tổng chiều dài hơn 8.400 km, tổng nhu cầu kinh phí trên 14.000 tỷ đồng được huy động từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của Nhân dân.

Vừa qua, 19 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân thực hiện Nghị quyết, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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