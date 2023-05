Sau phản ánh của VOV, chấm dứt tình trạng xe đưa đón công nhân dừng đỗ sai quy định

Như VOV đã phản ánh, tại khu vực ngã ba giữa tỉnh lộ 242 nối với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) thời gian qua xảy ra tình trạng xe ôtô đưa đón công nhân thường xuyên dừng đỗ sai quy định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự, gây bức xúc cho người dân.

Đội CSGT Công an huyện Hữu Lũng tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín tại khu vực ngã ba giữa tỉnh lộ 242 giao với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các lái xe ký cam kết tuân thủ chấp hành luật an toàn giao thông

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Đội CSGT Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực này; thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu các lái xe ký cam kết tuân thủ luật an toàn giao thông, đồng thời lập biên bản, xử lý nghiêm những tài xế cố tình vi phạm.

Cùng với các biện pháp tuyên truyền, lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm

Theo quan sát, khoảng 1 tuần qua, tình trạng dừng đỗ phương tiện bừa bãi tại khu vực này đã không còn.

Sau phản ánh của VOV, tình trạng xe đưa đón công nhân dừng đỗ lộn xộn, trái quy định tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã chấm dứt

“Tôi thấy vài ngày gần đây, tình trạng này đã không còn diễn ra nữa là điều rất đáng mừng. Các cháu bây giờ khi tới trường vào đầu giờ sáng thì không còn gặp nguy hiểm như trước nữa. Cũng mong các cơ quan chức năng cố gắng làm sao luôn luôn kiểm tra giám sát thường xuyên để tình trạng này chấm dứt hoàn toàn, chứ không chỉ ngày một ngày hai. Cũng mong rằng địa phương sẽ phối hợp với các nhà xe để bố trí xe đưa đón công nhân vào đúng điểm đón trả khách theo quy định, vừa để công nhân đỡ vất vả, vừa đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh khu vực này”, anh Nguyễn Quốc Đạt, người dân tại xã Hồ Sơn cho biết./.