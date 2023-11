Sau phản ánh của VOV: Đã khắc phục bất cập trên các quốc lộ qua tỉnh Bình Định

Văn bản của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định nêu rõ, các quốc lộ qua tỉnh Bình Định, tại một số nơi mặt đường bị xuống cấp, hư hỏng gây mất an toàn giao thông. Các tồn tại này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, không đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và phương tiện khi đi lại.

Mặt đường bong tróc, dày đặc ổ gà trên Quốc lộ 1A,

Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định đề nghị Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải), Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), Công ty Cổ phần BOT Bắc Bình Định, Công ty TNHH BOT 36.71 căn cứ các chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp quản lý tổ chức thực hiện kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng, tạo êm thuận mặt đường trên các quốc lộ qua tỉnh Bình Định, đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông. Các đơn vị này chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra sự cố do chậm khắc phục mặt đường, bất cập hạ tầng giao thông gây mất an toàn giao thông, xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến thuộc đơn vị quản lý.

Các ổ gà xuất hiện chỉ sau vài ngày xử lý tạm

Trước đó, VOV đã có những tin, bài ánh về tình trạng hư hỏng trên Quốc lộ 19 thuộc dự án kết nối giao thông khu vực Tây nguyên và mặt đường Quốc lộ 1A qua tỉnh Bình Định, nhiều ổ gà xuất hiện trên đường gây mất an toàn giao thông.

Đối với Quốc lộ 1A, sau khi VOV phản ánh, Văn phòng Chi cục đường bộ III.4, Khu đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) đã cử nhân lực, phương tiện xử lý tạm thời. Tuy nhiên, việc khắc phục như vừa qua vẫn chưa triệt để, chỉ sau các trận mưa lớn thì ổ gà lại xuất hiện.

Vá đường bảo đảm giao thông tạm thời trên Quốc lộ 1A

Ghi nhận vào đêm 7/11, Quốc lộ 1A qua các huyện Phù Cát, Phù Mỹ vẫn còn nhiều điểm mặt đường bong tróc, có những ổ gà rộng gần 1m, sâu hơn 10cm. Đáng lo ngại, nhiều ổ gà ngay trên khu vực Đèo Nhông, đoạn qua huyện Phù Mỹ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.