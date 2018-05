Sau phản ánh của VOV phường Tương Mai sẽ cưỡng chế công trình sai phép

Phản hồi Báo điện tử VOV về công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 35 ngõ 61 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, bà Đào Thị Thu Hằng – Chủ tịch UBND phường Tương Mai khẳng định phường sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ phần vi phạm theo quy định. Phần tường ban công sai phạm của công trình sẽ bị tháo dỡ .

Theo lãnh đạo phường Tương Mai, sau khi nhận được đơn gửi UBND phường Tương Mai ngày 24/1/2018 của bà Phạm Thị Bích Loan, UBND phường đã cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra tại hiện trường đồng thời mời các bên làm việc để giải quyết. Do công trình bao gồm cả hiện trạng cũ và xây dựng mới nên cần có sự kiểm tra đối chiếu.

Ngày 30/1/2018, cán bộ địa chính phường phối hợp với cán bộ Đội thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai kiểm tra thực tế công trình xây dựng và đối chiếu với diện tích được cấp, đối chiếu GCN quyền sử dụng đất cho thấy: chiều dài thửa đất được cấp GCN là 11,10m. Chiều dài công trình 10,9m. Mặt bằng tầng 1, tầng 2 theo giấy phép được giữ nguyên hiện trạng và thực tế công trình giữ nguyên hiện trạng mặt bằng cũ.

Ngày 2/2/2018, UBND phường Tương Mai đã ban hành Quyết định thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với bà Nguyễn Thị Năm; tiếp tục họp giải quyết đơn tố cáo. Tại buổi làm việc bà Năm- đại diện chủ đầu tư công trình có ý kiến gia đình xin tự nguyện tháo dỡ phần công trình sai phép (phần xây kín ban công). Tuy nhiên, thời gian này là Tết Nguyên đán nên gia đình chưa thực hiện.

Ngày 14/3, tổ công tác TTXD phường tiếp tục làm việc với bà Năm và yêu cầu thực hiện tháo dỡ công trình sai phép. Tuy nhiên, bà Năm có ý kiến đầu năm chưa thuê được thợ và hàng xóm có người ốm không tiện gây tiếng ồn nên xin thêm thời gian để gia đình tự khắc phục.

Ngày 21/3, UBND phường Tương Mai đã chỉ đạo tổ TTXD trên địa bàn phường Tương Mai tiếp tục kiểm tra hoạt động xây dựng và lập biên bản vi phạm hành chính yêu cầu bà Năm thực hiện việc tháo dỡ phần xây dựng sai phép theo đúng cam kết.

Ngày 30/3/2018, UBND phường Tương Mai có báo cáo đề xuất việc xử lý vi phạm TTXD đối với công trình xây dựng số 35 ngõ 61 phố Nguyễn Đức Cảnh, nội dung:chủ đầu tư công trình đã có hành vi vi phạm quy định về TTXD, tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép cải tạo sửa chữa.

Ngày 11/4/2018, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Quyết định số 1622/QĐ-KPHQ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Theo đó, buộc chủ đầu tư là bà Nguyễn Thị Năm phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính mà không ra quyết định xử phạt do hết thời hạn để ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính; Biện pháp khắc phục buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm theo biên bản vi phạm hành chính do Đội Thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai lập ngày 21/3/2018; Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/4/2018, thời gian thực hiện 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định.

Trao đổi với PV VOV, lãnh đạo phường Tương Mai cho biết, ngày 2/5, UBND phường Tương Mai đã ban hành Kết luận số 516/KL-UBND giải quyết tố cáo theo đúng quy định về trình tự và thời gian được quy định tại Luật Tố cáo và Nghị định 139/2017 NĐ-CP; đồng thời khẳng định không câu giờ để bao che cho công trình sai phạm./.

Hà Nội: Chính quyền phường “câu giờ” để bao che công trình sai phạm? VOV.VN - Chưa đứng tên chủ sở hữu "sổ đỏ" chủ đầu tư công trình ngõ 61 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai vẫn được cấp phép xây dựng. Hà Nội xử phạt nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng VOV.VN -Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, Hà Nội đã cơ bản đã ngăn chặn được việc lấn chiếm đất, xây dựng không phép