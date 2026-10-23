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Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Huế nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao

Thứ Sáu, 19:46, 23/10/2026
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VOV.VN - Ở các xã vùng cao A Lưới, thành phố Huế, việc sắp xếp lại mạng lưới trường học dẫn đến những thay đổi về tổ chức và đội ngũ giáo viên. Có những cán bộ quản lý sau nhiều năm làm công tác điều hành nay trở lại trực tiếp đứng lớp. Dù ở vị trí công tác nào, các thầy cô vẫn nỗ lực thích nghi, phát huy kinh nghiệm.

Trước đây, thầy Phan Thế Bảo giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Roàng. Sau khi sắp xếp lại trường học, thầy được điều chuyển về Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 4, trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn, đồng thời làm tổ trưởng tổ Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân. Trở lại với công việc giảng dạy sau nhiều năm làm quản lý, thầy Bảo phải thích nghi với nhiệm vụ mới. Nhưng với thầy Phan Thế Bảo, dù ở cương vị nào, điều quan trọng nhất vẫn là làm tốt công việc được giao, giúp học sinh tiếp thu kiến thức. “Sau khi sắp xếp các trường trên địa bàn xã thành một trường liên cấp, tôi được bố trí về làm giáo viên. Ở vị trí nào, tôi cũng luôn cố gắng, phấn đấu, tìm tòi, nghiên cứu để có những bài giảng tốt nhất, truyền đạt kiến thức đến học sinh”.

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Sinh hoạt của học sinh vùng cao.

Việc tổ chức lại trường học với quy mô lớn hơn đòi hỏi các đơn vị bố trí giáo viên phù hợp với chuyên môn và nhu cầu thực tế. Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 4 có 42 lớp với 1.420 học sinh và 85 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Quy mô trường học lớn đòi hỏi công tác quản lý, phân công chuyên môn phải chặt chẽ, hợp lý hơn, bảo đảm phát huy năng lực của từng giáo viên.

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Thầy giáo chỉ bảo tận tình đến từng học sinh.

Thầy Võ Sĩ Đoàn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc bố trí giáo viên được thực hiện căn cứ vào chuyên môn, năng lực và yêu cầu thực tế. Những cán bộ quản lý được điều chuyển về giảng dạy cũng có thể đảm nhận thêm nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn, góp phần duy trì hoạt động của nhà trường. “Việc bố trí đội cán bộ quản lý về giảng dạy được thực hiện căn cứ vào chuyên môn của từng người, đồng thời có thể phân công kiêm nhiệm tổ trưởng chuyên môn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu dạy học của nhà trường. Các thầy cô cũng đồng thuận với chủ trương chung, nỗ lực thích nghi với vị trí công tác mới, đáp ứng yêu cầu giáo dục tại địa phương”, thầy Võ Sĩ Đoàn nêu rõ.

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Học sinh vùng cao thành phố Huế.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3 được sáp từ 3 trường Tiểu học Phú Vinh, Tiểu học Hồng Thượng và Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo cũng đặt ra yêu cầu ổn định tổ chức, sắp xếp đội ngũ và đổi mới phương thức quản lý. Theo Cô Trần Thị Tỷ Muội, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3, mô hình liên cấp tạo điều kiện để học sinh học tập liên tục từ tiểu học lên trung học cơ sở trong cùng một môi trường. Việc tập trung nguồn lực cũng giúp nhà trường chủ động hơn trong bố trí giáo viên, tổ chức hoạt động chuyên môn.

“Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học là bước ngoặt về quy mô tổ chức, giúp tập trung nguồn lực, đổi mới công tác quản lý và bố trí đội ngũ hợp lý, hạn chế tình trạng thừa, thiếu giáo viên. Điểm nổi bật của mô hình trường liên cấp là học sinh được học tập liên tục từ tiểu học lên trung học cơ sở trong cùng một môi trường, không bị gián đoạn khi chuyển cấp”, cô Trần Thị Tỷ Muội cho biết.

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Giáo dục, truyền thông kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3.

Cùng với việc sắp xếp trường học, thành phố Huế đang đầu tư cơ sở vật chất, từng bước cải thiện điều kiện dạy và học tại khu vực biên giới A Lưới. Năm học 2026-2027, hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại A Lưới 3 và A Lưới 4 đã đi vào hoạt động. Ba trường còn lại tại A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5 được khởi công từ ngày 19/3/2026.

Để phát huy hiệu quả đầu tư, ngành giáo dục thành phố Huế chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là năng lực ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết: “Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học hiện đại được trang bị; đồng thời bồi dưỡng năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy. Qua đó, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các công trình trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các xã biên giới còn khó khăn”.

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Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3 vừa đưa vào sử dụng đầu năm học mới

Sắp xếp lại trường học là bước đầu để tổ chức mạng lưới giáo dục phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, việc bố trí đúng người, phát huy kinh nghiệm và nâng cao năng lực giáo viên sẽ góp phần cải thiện chất lượng dạy học, tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh vùng cao A Lưới.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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