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Sáu trẻ ở Nghệ An nhập viện chưa rõ nguyên nhân

Thứ Tư, 14:19, 15/07/2026
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VOV.VN - Sáu trẻ từ 30 tháng đến 13 tuổi ở Nghệ An phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói và sốt. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành lấy mẫu thực phẩm để xác định nguyên nhân.

Trưa ngày 15/7, ông Hồ Ngọc Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận, từ khoảng 15h đến 16h ngày 14/7, đơn vị đã tiếp nhận 6 trẻ trong tình trạng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với biểu hiện đau bụng, nôn ói, một số trường hợp kèm theo sốt.

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Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An), nơi 6 trẻ nhỏ nhập viện ban đầu.

Theo thông tin ban đầu, các trẻ có độ tuổi từ 30 tháng đến 13 tuổi. Trong đó, 4 cháu là chị em họ từ xã Quảng Châu về chơi nhà bà ngoại ở xã Diễn Châu; 2 cháu còn lại cũng sinh sống tại xã Diễn Châu.

Xác minh bước đầu, trước khi xuất hiện triệu chứng bất thường, có 3 cháu từng ăn bánh mì tại xã Diễn Châu, một số cháu khác có ăn rau, củ, quả. Tuy nhiên, đại diện bệnh viện cho biết hiện vẫn chưa có đủ cơ sở để khẳng định loại thực phẩm nào là nguyên nhân trực tiếp khiến các bệnh nhi phải nhập viện.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương thăm khám và xử trí y tế ban đầu. Theo nguyện vọng của gia đình, đến khoảng 19h ngày 14/7, cả 6 cháu đã được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh Nghệ An để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hiện, Trung tâm Y tế Diễn Châu đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, lấy mẫu thực phẩm và xác minh các yếu tố liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bá Thăng/VOV.VN
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