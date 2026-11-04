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Sau vụ bắt ghen trên ô tô, Cục An ninh mạng cảnh báo việc phát tán clip riêng tư

Thứ Tư, 14:51, 04/11/2026
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VOV.VN - Sau vụ mâu thuẫn tình cảm tại TPHCM, nhiều clip và thông tin cá nhân của những người liên quan bị phát tán trên mạng xã hội. Cục An ninh mạng cảnh báo những hành vi xâm phạm quyền riêng tư có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Ngày 4/11, Cục An ninh mạng (A05, Bộ Công an) cho biết, những đoạn clip ghi lại vụ mâu thuẫn tình cảm, "bắt ghen" tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên lo ngại về tình trạng xâm phạm quyền riêng tư trên không gian mạng. Không chỉ hình ảnh xô xát, nhiều dữ liệu cá nhân và thông tin nhạy cảm của những người liên quan cũng bị chia sẻ rộng rãi, kèm theo những bình luận suy diễn, xúc phạm.

Đáng chú ý, một số tài khoản đã cắt ghép, đăng lại clip nhằm thu hút lượt xem và tương tác. Thông tin lan truyền nhanh chóng, kéo theo hàng trăm nghìn lượt tương tác cùng những bình luận có tính kích động. Những người xuất hiện trong clip có nguy cơ bị tổn thương về tâm lý, danh dự và nhân phẩm khi hình ảnh đời tư bị đưa ra bàn luận công khai.

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Tránh hùa theo đám đông, lan truyền nội dung chưa được kiểm chứng.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý quay phim, chụp ảnh hoặc đăng tải những khoảnh khắc riêng tư, đặc biệt là các vụ mâu thuẫn tình cảm, xô xát. Việc chia sẻ clip, hình ảnh nhạy cảm hoặc thông tin định danh của người khác khi chưa được sự đồng ý có thể xâm phạm quyền riêng tư và dẫn đến trách nhiệm pháp lý.

Người dùng mạng xã hội cũng cần tránh hùa theo đám đông, bình luận lăng mạ, miệt thị hoặc lan truyền nội dung chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu xâm phạm dữ liệu cá nhân, người dân không nên tiếp tục chia sẻ mà cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng.

Trường hợp bị quay lén, bôi nhọ hoặc phát tán dữ liệu cá nhân nhạy cảm, người bị hại nên lưu giữ các bằng chứng như đường dẫn, hình ảnh, bài viết và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Pháp luật hiện hành có quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân và đời sống riêng tư. Hành vi thu thập, sử dụng hoặc phát tán trái phép thông tin, hình ảnh riêng tư có thể bị xử phạt hành chính. 

Cục An ninh mạng nhấn mạnh, mỗi người cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, tôn trọng quyền riêng tư và không biến những sự việc cá nhân thành nội dung để "câu view", "câu like".

Tối 2/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một thanh niên dùng điện thoại quay lại, mở cửa ô tô và phát hiện một cặp nam nữ đang có hành động nhạy cảm ở khu vực ghế lái. Bị phát hiện, người đàn ông vội vàng rời khỏi ô tô. Trong khi đó, người quay clip tiếp tục chất vấn cô gái ngồi trên xe.

Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện thêm một số đoạn clip khác, được cho là ghi lại diễn biến tại nhà riêng của cô gái ngay trong đêm xảy ra vụ việc.

Ngày 3/11, Công an xã Củ Chi phối hợp với Công an xã Tân An Hội và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TPHCM) vào cuộc xác minh. Công an đã mời những người liên quan đến làm việc, đồng thời xác minh các nội dung đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội để xử lý theo quy định.

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Cục An ninh mạng lên tiếng về hai lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP

VOV.VN - Cục An ninh mạng và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết hai lỗ hổng bảo mật PHP đã có bản vá chính thức. Người dùng internet thông thường không bị ảnh hưởng trực tiếp, có thể tiếp tục sử dụng bình thường. Các tổ chức, doanh nghiệp vận hành website có sử dụng PHP nên rà soát hệ thống và cập nhật bản vá sớm.

Theo Đình Hiếu/VietNamNet
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