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Sau vụ cháy, học sinh Trường THCS Kim Liên sẽ học trực tuyến

Thứ Năm, 21:02, 05/11/2026
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VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên), khiến một người tử vong. Trước mắt, nhà trường được yêu cầu xây dựng phương án học trực tuyến, đồng thời phối hợp bố trí địa điểm học tập ổn định cho học sinh.

 

 

Rà soát điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn trường học

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, khoảng 12h18 ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại Trường THCS Kim Liên, địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên. Đến 13h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện một người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Công an TP Hà Nội đang điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Sau sự việc, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 6169/UBND-KGVX ngày 5/11 về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy.

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Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu nhà trường xây dựng phương án tổ chức học trực tuyến trước mắt, bảo đảm chương trình giáo dục không bị gián đoạn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng có văn bản đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý và các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng về an toàn trường học và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động rà soát điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn trường học, cơ sở vật chất, hệ thống phòng học và các điều kiện PCCC. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về việc tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, không để xảy ra mất an toàn do chủ quan, lơ là hoặc thiếu trách nhiệm.

Khẩn trương bố trí địa điểm học tập ổn định cho học sinh

Đối với Trường THCS Kim Liên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu nhà trường xây dựng phương án tổ chức học trực tuyến trước mắt, bảo đảm chương trình giáo dục không bị gián đoạn.

Đồng thời, Sở phối hợp với chính quyền địa phương rà soát hệ thống trường học lân cận, xây dựng phương án bố trí địa điểm học tập phù hợp, ổn định cho học sinh trong thời gian nhà trường triển khai các hoạt động xây dựng, cải tạo.

Một nhiệm vụ khác được Sở triển khai là phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ sách giáo khoa, vở ghi bị hư hỏng, thất lạc của học sinh sau sự cố. Trên cơ sở số liệu cụ thể, Sở sẽ đề xuất huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ, cấp phát bổ sung sách giáo khoa, vở viết cho những học sinh bị ảnh hưởng, giúp các em sớm ổn định tâm lý và có đủ điều kiện tiếp tục học tập.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng sẽ phối hợp với đoàn công tác của thành phố và các sở, ngành tổ chức thăm hỏi gia đình người bị nạn.

Thu Hằng/VOV.VN
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