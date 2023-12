Sau vụ cháy tại trường bán trú ở Sơn La, nhiều học sinh thiếu quần áo, sách vở

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Hà Văn Hưng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hiện, nhà trường đang bố trí 7/16 phòng học để làm nơi sinh hoạt tạm thời cho học sinh khu bán trú; sắp xếp, bố trí thêm các phòng bộ môn để tổ chức dạy học. Các cơ quan, đơn vị, trường học, người dân trên địa bàn đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ chăn, gối, các vật dụng, đồ dùng thiết yếu... qua đó, cơ bản đảm bảo ổn định việc sinh hoạt và học tập của học sinh.

Hiện trường vụ hoả hoạn

Tuy nhiên, do toàn bộ quần áo, giày dép, sách giáo khoa, đồ dùng học tập... của hơn 170 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 trong khu bán trú đã bị thiệu rụi; nên cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhà trường đang tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ, chung tay ủng hộ của cộng đồng.

Trước đó, vào khoảng 9h30 phút ngày 26/11, tại Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Nà Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp đã xảy ra cháy nhà bán trú. Trước khi xảy ra vụ cháy, có 5 học sinh bán trú đang ở bên trong nhà. Khi phát hiện cháy, 4 cháu đã đập cửa kính thoát ra ngoài, còn cháu L.D.P, học sinh lớp 9B không kịp thoát ra và đã tử vong.

Đoàn công tác của Công an tỉnh Sơn La và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường sau vụ cháy

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Sốp Cộp đã cử lực lượng khẩn trương phối hợp với các đơn vị, UBND xã Mường Và và nhân dân tổ chức chữa cháy. Đồng thời, động viên, thăm hỏi thân nhân gia đình các nạn nhân trong vụ cháy.

Công tác khắc phục hậu quả, ổn định sinh hoạt, học tập sau vụ cháy đang được các cấp, các ngành khẩn trương triển khai

Đoàn công tác của Công an tỉnh Sơn La cũng đã kịp thời đến hiện trường kiểm tra, họp bàn, đánh giá nguyên nhân, mức độ thiệt hại và giải pháp khắc phục sau vụ cháy. Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Sốp Cộp tập trung rà soát an toàn PCCC tại tất cả các điểm trường trên địa bàn, nhất là các trường bán trú. Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Sơn La đã phát động cán bộ chiến sĩ Công an toàn tỉnh quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở cho các em học sinh đang học tập tại trường bị hỏa hoạn, giúp các em sớm ổn định sinh hoạt và đời sống để yên tâm học tập.