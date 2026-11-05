Sau vụ cháy trường THCS Kim Liên, Hà Nội rà soát an toàn phòng cháy

Ngày 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) các phường, xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc khẩn trương rà soát, bảo đảm an ninh, an toàn trường học và phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Việc rà soát được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại Công văn số 6169/UBND-KGVX ngày 5/11/2026 về giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nơi học tạm của Trường THCS Kim Liên, phường Kim Liên. Mục tiêu là chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CHCN có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai dập tắt vụ cháy

Kiểm tra hệ thống điện, bếp ăn và lối thoát nạn

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, kiến thức và kỹ năng về an toàn trường học, PCCC cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ sở giáo dục và cấp học.

Nội dung tuyên truyền cần chú trọng nâng cao trách nhiệm, ý thức chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở. Các đơn vị không được chủ quan, lơ là trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện.

Các nhà trường phải tổ chức hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; bố trí khẩu hiệu tuyên truyền về PCCC, cứu nạn, cứu hộ tại những vị trí phù hợp.

Đáng chú ý, việc rà soát phải được thực hiện đối với toàn bộ điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn trường học, cơ sở vật chất và hệ thống PCCC. Trong đó, các đơn vị cần đặc biệt chú ý hệ thống điện, khu vực bếp ăn, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, kho, thư viện, phòng học, phòng chức năng và những khu vực có nguy cơ cháy, nổ.

Các trường phải kiểm tra việc bố trí, sắp xếp trang thiết bị, vật tư, chất dễ cháy; bảo đảm hành lang, cầu thang, lối đi, cửa thoát nạn và đường thoát nạn không bị che chắn, cản trở.

Hệ thống, phương tiện PCCC tại chỗ như bình chữa cháy, hệ thống báo cháy, đèn chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn phải được kiểm tra thực tế. Các đơn vị đồng thời xây dựng, kiện toàn phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phương án xử lý tình huống, bảo đảm khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Những tồn tại, thiếu sót về PCCC được phát hiện trong quá trình kiểm tra phải được khắc phục kịp thời. Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc cần sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, các đơn vị phải chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết.

Không tổ chức dạy học tại địa điểm chưa bảo đảm an toàn

Đối với các cơ sở giáo dục đang xây dựng, cải tạo công trình hoặc phải tổ chức cho học sinh học nhờ, học tạm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu tăng cường rà soát, kiểm tra các điều kiện an ninh, an toàn trường học và PCCC.

Các trường chỉ được tổ chức dạy học khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, tuyệt đối không tổ chức dạy học tại địa điểm chưa bảo đảm an toàn. Đối với công trình đang thi công trong khuôn viên trường, phải có biện pháp rào chắn, ngăn cách, bố trí lối đi riêng, không để học sinh tiếp cận khu vực thi công.

Về trách nhiệm kiểm tra, UBND các phường, xã được giao chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn PCCC tại các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về việc tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học và PCCC tại đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo khắc phục các hạn chế, không để xảy ra mất an toàn do chủ quan, lơ là hoặc thiếu trách nhiệm.

Các đơn vị phải tổng hợp kết quả rà soát, khắc phục và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trước ngày 15/11/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.