Sẽ sửa chữa đường băng sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất ngay tháng 6

Báo cáo của Bộ GTVT cho thấy từ năm 2017 đến nay, do phải khai thác vượt tần suất thiết kế, tiếp nhận nhiều loại máy bay thế hệ mới với tải trọng và áp suất bánh hơi lớn (như Airbus 350-900, Boeing 787-9, Boeing 787-10) nên hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn của 2 Cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã bị xuống cấp và ngày càng nghiêm trọng.

Đường băng sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên phải sửa chữa, trám vá.

“Theo tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế, đường cất hạ cánh, đường lăn tại 2 Cảng hàng không này cần phải cải tạo, nâng cấp kết cấu mặt. Tình trạng xuống cấp kết cấu mặt đường băng như hiện nay nếu không được sửa chữa, nâng cấp kịp thời có thể phải dừng khai thác hoạt động bay. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh tế, chính trị tại 2 sân bay cửa ngõ lớn của đất nước, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội, đối ngoại của đất nước cũng như gây mất an toàn, an ninh hoạt động hàng không,” lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định.



Ngoài ra, hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn hiện hữu tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất không đáp ứng được nhu cầu khai thác đến năm 2025 dự kiến đạt đến 44 triệu hành khách/năm đối với Cảng hàng không Nội Bài và 50 triệu hành khách/năm đối với Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Khu bay sân bay Tân Sơn Nhất xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên phải sửa chữa, trám vá.

Do vậy, phía Bộ GTVT nhấn mạnh việc phải đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn Nội Bài và Tân Sơn Nhất là hết sức cấp bách.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu khả thi, ngày 22/5/2020, Bộ GTVT đã có quyết định phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Nội Bài do Ban Quản lý dự án Thăng Long trình duyệt và quyết định phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Tân Sơn Nhất do Tổng công ty Cửu Long trình duyệt.

Theo đó, đối với Cảng hàng không Nội Bài thực hiện cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh 11L/29R (đường cất hạ cánh 1A) và đường cất hạ cánh 11R/29L (đường cất hạ cánh 1B); xây dựng mới các đường lăn thoát nhanh S3A, S5B, S6B; cải tạo, nâng cấp các đường lăn hiện hữu (S1, S1A, S2, S3, S4, S5, S5A, S6, S7); xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay, đèn tín hiệu, sơn kẻ tín hiệu, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đồng bộ.

Đối với Cảng hàng không Tân Sơn Nhất sẽ thực hiện cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh 25R/07L; xây dựng mới các đường lăn thoát nhanh (W2A, W4A), đường lăn song song (W11A); xây dựng, cải tạo, nâng cấp các đoạn đường lăn nối (N1, W3, W5, W5A, W7, W9); xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay, đèn tín hiệu, sơn kẻ tín hiệu, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đồng bộ.

Hệ thống đường lăn, đường băng sân bay Nội Bài bị lún, vỡ nhiều điểm.

Tổng mức đầu tư của 2 dự án là 4.046,9 tỷ đồng, trong đó Cảng hàng không Nội Bài là 2.031,6 tỷ đồng, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất là 2.015,3 tỷ đồng. Thời gian xây lắp từ năm 2020 đến năm 2021 và hoàn thành công tác thanh quyết toán năm 2022.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chấp lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) cho biết đây là 2 dự án vừa thi công, vừa khai thác các cảng hàng không, do đó Bộ đã thành lập Ban chỉ đạo và đã giao nhiệm vụ trực tiếp đối với các cơ quan đơn vị như Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Thăng Long và Tổng công ty Cửu Long, các cơ quan tham mưu của Bộ và các đơn vị Tư vấn Giám sát, Tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công để xây dựng phương án tổ chức thi công hợp lý nhất đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trong quá trình thi công đồng thời đảm bảo chất lượng, tiến độ của dự án.

Nhà thầu nào đủ sức làm đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất? VOV.VN - Ngoài kinh nghiệm thi công đường cất hạ cánh trong sân bay, nhà thầu còn phải có kinh nghiệm từng thi công ở những sân bay đang hoạt động.

Nhấn mạnh về tiêu chí lựa nhà thầu xây lắp phải đảm có đủ năng lực và kinh nghiệm thi công 2 dự án này theo những quy định pháp luật hiện hành, ông Lâm cho hay nhà thầu phải đáp ứng điều kiện năng lực về tài chính, nhân sự chủ chốt đảm bảo bằng cấp, chứng chỉ phù hợp; có máy móc, trang thiết bị phù hợp với yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ của dự án; về kinh nghiệm phải đảm bảo đã từng thi công công trình tương tự.

“Công tác này đang được khẩn trương thực hiện để tiến hành giao thầu xây lắp, đảm bảo tiến độ khởi công vào cuối tháng 6/2020,” ông Lâm quả quyết.

Việc khẩn trương khởi công 2 dự án đầu tư công nói trên trong giai đoạn này ngoài mục tiêu đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực khai thác Cảng hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất còn thể hiện quyết tâm của Bộ GTVT và các đơn vị ngành hàng không trong việc thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 thành công, vừa đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội.