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Sĩ quan công an nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ 2 lần lương cơ sở/quý

Thứ Sáu, 21:18, 06/11/2026
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VOV.VN - Theo quy định, sĩ quan công an nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo thì hằng quý được hỗ trợ bằng 2 lần mức lương cơ sở. Thời điểm tính từ quý được Hội đồng giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 400/2026/NĐ-CP ngày 3/11/2026 quy định chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan công an nhân dân nghỉ hưu.

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Sĩ quan công an nghỉ hưu nếu mắc bệnh hiểm nghèo thì hằng quý được hỗ trợ bằng 2 lần mức lương cơ sở. Ảnh minh họa

Nghị định áp dụng đối với các đối tượng sau:

1. Sĩ quan Công an nghỉ hưu bao gồm: Sĩ quan có cấp bậc hàm cấp Tướng; sĩ quan nguyên là lãnh đạo cấp Tổng cục trở lên và cán bộ hoạt động cách mạng trước Tháng 8 năm 1945.

Sĩ quan nguyên là Cục trưởng và tương đương; nguyên là Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh;

Sĩ quan nguyên là Phó Cục trưởng và tương đương; nguyên là Phó Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh;

Sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá; sĩ quan nguyên là lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tương đương;

Sĩ quan có cấp bậc hàm Thiếu tá, Trung tá; sĩ quan nguyên là chỉ huy cấp đội và tương đương; sĩ quan nguyên là chỉ huy Công an xã, phường, thị trấn, đặc khu;

Sĩ quan có cấp bậc hàm cấp úy.

2. Đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nghỉ hưu.

Nghị định quy định chế độ chăm sóc khi sĩ quan Công an nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo như sau:

Sĩ quan công an nghỉ hưu nếu mắc một trong các bệnh thuộc danh mục bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được khám giám định bệnh hiểm nghèo, nếu được Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận mắc bệnh hiểm nghèo thì được hưởng các chế độ, chính sách sau đây:

a) Hằng quý được hỗ trợ bằng 2 lần mức lương cơ sở. Thời điểm tính từ quý được Hội đồng giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo.

b) Khi điều trị nội trú ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài Công an nhân dân, được đảm bảo tiền ăn bệnh lý chênh lệch so với tiền ăn cơ bản hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong Công an nhân dân. 

Trường hợp điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Công an nhân dân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chi trả; trường hợp điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài Công an nhân dân do công an cấp tỉnh nơi sĩ quan công an nghỉ hưu thường trú thanh toán trực tiếp theo số ngày điều trị thực tế được xác nhận tại giấy ra viện.

Trường hợp đang hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm a và b khoản này đi định cư ở nước ngoài hoặc từ trần hoặc vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý, nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này thì không được hưởng chính sách quy định tại khoản này từ quý sau liền kề của quý đi định cư ở nước ngoài hoặc từ trần hoặc vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý.

Trường hợp sĩ quan công an trước khi nghỉ hưu đã được cấp có thẩm quyền công nhận mắc bệnh hiểm nghèo thì khi thực hiện chế độ hưu trí được hỗ trợ hằng quý và chính sách theo quy định. Thời điểm hỗ trợ tính từ quý bắt đầu thực hiện chế độ hưu trí và mức hưởng bằng mức hỗ trợ của cả quý.

Trường hợp sĩ quan công an nghỉ hưu đã được Hội đồng giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chưa được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định hưởng chế độ hỗ trợ mắc bệnh hiểm nghèo mà từ trần thì đại diện thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

PV/VOV.VN
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