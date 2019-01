Siết chặt xử phạt để đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Tỉnh miền núi Cao Bằng có địa hình đèo núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, người dân có thói quen sử dụng nhiều đồ uống có cồn trong dịp lễ, Tết… nên an toàn giao thông luôn là vấn đề đáng lo ngại đã nhiều năm nay.

Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Thượng tá Hoàng Văn Long, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết: “Trong thời gian cuối năm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều, chúng tôi cũng tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ và các tuyến đường tỉnh trên địa bàn. Qua kiểm tra cũng phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm”.

Góp phần đảm bảo cho người dân vui đón Tết an toàn, vui vẻ, ấm áp.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Long, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như: chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy.

Dịp cuối năm, lưu lượng hành khách tăng cao, Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng cũng có nhiều phương án tổ chức vận tải bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp vận tải và các chủ phương tiện trong việc tự giác tuân thủ quy tắc an toàn giao thông.

Ông Lã Hoài Nam, Phó trưởng ban ATGT tỉnh, Giám đốc Sở giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng, cho biết: “Để chuẩn bị cho việc đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, về phía Ban ATGT tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo các Sở ban ngành trong tỉnh, Ủy ban các huyện, thành phố. Trong đó, Sở GTVT phối hợp với Công an tỉnh để chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát”.

Để đảm bảo ATGT dịp Tết Nguyên Đán, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ và các tuyến đường tỉnh trên địa bàn.

Một trong những biện pháp để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông được Ban An toàn giao thông tỉnh Cao Bằng thực hiện hiệu quả là thông báo công khai danh sách các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về vận tải hành khách và trật tự an toàn giao thông tại địa phương; tăng cường truyền thông đến người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc sinh sống ở vùng sâu, vùng xa.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nói: “Đặc biệt ở những vùng nông thôn, công tác đảm bảo an toàn giao thông trước đây chưa được quan tâm đúng mức và người dân nhận thức về vấn đề này vẫn còn hạn chế. Chính vì vậy đối tượng tuyên truyền vẫn là tập trung ở những vùng nông thôn, các khu dân cư đông, thành phố, các thị trấn”.

Để phòng ngừa và hạn chế tối đa tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán thì cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng thì ý thức về sự chủ động phòng ngừa tai nạn của mỗi người dân là yếu tố quan trọng hàng đầu. Do vậy, mỗi người dân cần có trách nhiệm trong tham gia giao thông, góp phần đón một cái Tết an toàn, vui vẻ và ấm áp./.

