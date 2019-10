Siêu xe chạy bằng điện đầu tiên do các bạn trẻ người Việt thiết kế

Chiều 15/10, tại Hà Nội diễn ra Festival tuổi trẻ sáng tạo năm 2019 do Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Điểm đặc biệt trong Festival là Triển lãm Công nghệ tuổi trẻ Thủ đô, quy tụ nhiều sản phẩm công nghệ có tính ứng dụng cao.

Triển lãm là cầu nối giúp các nhà đầu tư tiếp cận công nghệ tiên tiến của thế giới, là cầu nối để tuổi trẻ thủ đô biết đến các sản phẩm công nghệ tiên tiến, hiện đại trong khu vực và trên thế giới.



Điểm đặc biệt chú ý tại triển lãm, các bạn thanh niên được chiêm ngưỡng các sản phẩm sáng tạo do chính các bạn trẻ Thủ đô Hà Nội sáng tạo và làm nên. Đó là siêu xe F1 chạy bằng điện đầu tiên do người Việt thiết kế; mẫu máy bay không người lái dùng trong lĩnh vực nông nghiệp; hệ thống chuyển đổi giọng nói thành chữ viết; nền tảng giao dịch tài sản số trực tuyến; máy in 3D sử dụng trong lĩnh vực y tế; người máy tương tác, chăm sóc người có tuổi...

Trong số các sản phẩm công nghệ sáng tạo, thu hút sự chú ý của các bạn bạn trẻ là siêu xe F1.

Siêu xe F1 với mã số Lectron XE1.

Theo anh Nguyễn Hoàng Việt – đơn vị sáng lập ra mô hình “siêu xe F1” trưng bày tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội, xe này có mã số: Lectron XE1. Đây là xe ô tô điện đầu tiên được thiết kế và hoàn thiện tại Việt Nam.

Đội sáng lập siêu xe Lectron XE1 gồm 8 kỹ sư người Việt trẻ. Điều này cũng chứng minh cho các bạn thanh niên Việt Nam thấy được, chỉ với một đội ngũ nhỏ có tâm huyết, việc nghiên cứu, làm ra chiếc ô tô điện hoàn chỉnh đầu tiên ở Việt Nam là hoàn toàn có thể.

Xe Lectron XE1 được hoàn thiện trước khi có sự khởi xướng về ô tô, xe máy điện tại Việt Nam. Công trình cũng hoàn thành trước khi đường đua F1 được thông báo. Xe được thiết kế, sản xuất theo hình thức làm mẫu để đơn vị và bạn bè thân quen hiểu hơn về công nghệ ô tô điện.

Điều đặc biệt của xe Lectron XE1 là được thiết kế theo hình dáng xe đua 1 chỗ và được tập trung vào công nghệ chữ. Về khung giữa tay lái có vị trí lắp vừa điện thoại iPhone 7 Plus hoặc Samsung galaxy note 8. Điện thoại có chức năng khởi động xe; hiển thị tốc độ và thông số an toàn.

Siêu xe F1 đều do 8 kỹ sư người Việt trẻ thiết kế.

Công trình này là sản phẩm đầu tiên của người Việt tự làm hoàn toàn về công nghệ và triển khai. Thông qua sản phẩm muốn cho mọi người biết về một chiếc xe ô tô điện với khả năng bảo vệ môi trường và công nghệ được điều khiển bằng một chiếc smartphone.

Chia sẻ về bí quyết làm nên siêu xe F1, Nguyễn Hoàng Việt bật mí: “Các bạn trẻ chỉ cần tập trung vào việc nghiên cứu và tìm ra những vấn đề thiết thực cần giải quyết trong xã hội, kết hợp với sở thích, tìm được những người bạn cùng chí hướng thì việc tạo ra giá trị lớn sẽ luôn được ghi nhận”.

Siêu xe F1 là sản phẩm có tính ứng dụng trong cuộc sống và đáp ứng được cuộc cách mạng công nghệp 4.0./.