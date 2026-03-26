Sinh viên Bách khoa dũng cảm cứu người nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT

Thứ Năm, 20:31, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 26/3, quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn đã tặng Bằng khen cho sinh viên Nguyễn Lê Tú (ĐH Bách khoa Hà Nội) vì hành động dũng cảm cứu người mắc kẹt trong đám cháy tại Lĩnh Nam, Hà Nội.

Tối 24/3, tại ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội), Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm thứ hai, cùng anh Nguyễn Tiến Long đã không quản nguy hiểm lao vào đám cháy, phá mái tôn để tiếp cận và cứu người mắc kẹt bên trong.

Sự nhanh trí và dũng cảm của hai anh đã góp phần bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân và hạn chế thiệt hại tài sản.

Sinh viên Nguyễn Lê Tú nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT

Hành động nhanh trí và quả cảm của Tú cùng đồng đội trở thành tấm gương lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng học sinh, sinh viên cả nước.

Thừa ủy quyền của quyền Bộ trưởng GD&ĐT, chiều 26/3, ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, đã đến thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần dũng cảm của Nguyễn Lê Tú.

Đại diện Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, hành động của Tú không chỉ thể hiện bản lĩnh và lòng nhân ái của tuổi trẻ mà còn minh chứng hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng trong nhà trường.

Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng sống, đạo đức, kỹ năng sinh tồn và ứng phó tình huống khẩn cấp cho sinh viên, đồng thời nhân rộng những tấm gương tích cực để xây dựng môi trường học tập lành mạnh, nhân văn.

Thu Hằng/VOV.VN
Tag: sinh viên Nguyễn Lê Tú ĐH Bách khoa Hà Nội cứu người mắc kẹt trong đám cháy Lĩnh Nam cháy ở Lĩnh Nam
Tin liên quan

Hà Nội khen thưởng 7 cá nhân dũng cảm cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam
Hà Nội khen thưởng 7 cá nhân dũng cảm cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố (TP) Hà Nội quyết định khen thưởng đột xuất 7 cá nhân có hành động dũng cảm cứu người trong vụ cháy tại ngõ 218 Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai), đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho một cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Cháy nhà 4 tầng giữa trung tâm Nha Trang
Cháy nhà 4 tầng giữa trung tâm Nha Trang

VOV.VN - Cháy lớn bùng phát tại căn nhà 4 tầng ở trung tâm Nha Trang, hai người kịp thoát nạn, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang
Cháy nhà kho có nhiều thiết bị điện tử ở An Giang

VOV.VN - Tối 25/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho chứa nhiều thiết bị điện tử của người dân ở xã An Biên (tỉnh An Giang), khiến tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 350 triệu đồng.

