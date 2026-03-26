Sinh viên Bách khoa dũng cảm cứu người nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT

Tối 24/3, tại ngõ 218 đường Lĩnh Nam (Hà Nội), Nguyễn Lê Tú, sinh viên năm thứ hai, cùng anh Nguyễn Tiến Long đã không quản nguy hiểm lao vào đám cháy, phá mái tôn để tiếp cận và cứu người mắc kẹt bên trong.

Sự nhanh trí và dũng cảm của hai anh đã góp phần bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân và hạn chế thiệt hại tài sản.

Sinh viên Nguyễn Lê Tú nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT

Hành động nhanh trí và quả cảm của Tú cùng đồng đội trở thành tấm gương lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng học sinh, sinh viên cả nước.

Thừa ủy quyền của quyền Bộ trưởng GD&ĐT, chiều 26/3, ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, đã đến thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần dũng cảm của Nguyễn Lê Tú.

Đại diện Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, hành động của Tú không chỉ thể hiện bản lĩnh và lòng nhân ái của tuổi trẻ mà còn minh chứng hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng trong nhà trường.

Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng sống, đạo đức, kỹ năng sinh tồn và ứng phó tình huống khẩn cấp cho sinh viên, đồng thời nhân rộng những tấm gương tích cực để xây dựng môi trường học tập lành mạnh, nhân văn.