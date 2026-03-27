Số ca mắc tay chân miệng tăng cao, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Thứ Sáu, 10:02, 27/03/2026
VOV.VN - Theo Bộ Y tế chỉ trong gần 3 tháng đầu năm 2026 cả nước ghi nhận gần 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó 4 ca tử vong, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi khẩn Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng. Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, cả nước ghi nhận gần 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, ghi nhận 4 ca tử vong trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 trường hợp bệnh).

Trong đó riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước). Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó hay gặp ở nhóm từ 1-5 tuổi, tuổi trẻ đi nhà trẻ và mẫu giáo (chiếm 92,7%). 

Bệnh tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm lây truyền qua đường tiêu hóa và gặp ở hầu hết tất cả các tỉnh, thành phố, thường ghi nhận số mắc gia tăng vào khoảng thời gian từ tháng 3-5 và tháng 9-10 hàng năm. Trẻ dễ bị nhiễm bệnh do liên quan đến thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường không đảm bảo.

Trong 3 tháng đầu năm 2026 cả nước ghi nhận gần 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó 4 ca tử vong, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: Đồng Toàn)

Để chủ động và tăng cường công tác phòng chống bệnh Tay chân miệng trong thời gian tới, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển khai một số nội dung, cụ thể:

Tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ phù hợp tới người dân về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng, triển khai tích cực các hoạt động vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi cho trẻ sạch; đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, các báo địa phương phát sóng và đưa các thông điệp, khuyến cáo về phòng chống bệnh Tay chân miệng.

Phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại nhà trẻ, trường mẫu giáo đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau các biện pháp phòng, chống bệnh Tay chân miệng.

Cục Phòng bệnh lưu ý đối với các nhà trẻ, trường mẫu giáo đang có các trẻ đi học, cần thường xuyên thực hiện tốt "3 sạch: Ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch"; thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bàn ghế học tập và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường để phòng, chống bệnh Tay chân miệng.

Phát hiện kịp thời những trường hợp trẻ, học sinh nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng để thông báo kịp thời và phối hợp xử lý ổ dịch theo quy định.

Cục Phòng bệnh cũng đề nghị Ngành Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, xử lý triệt để tránh để dịch lây lan ra diện rộng; tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị tại các bệnh viện; lưu ý đối với các bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. 

Thực hiện tốt phòng tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, đặc biệt việc lây nhiễm chéo giữa bệnh tay chân miệng với bệnh sởi, viêm phổi và viêm đường hô hấp khác.

Cùng đó, tổ chức các đoàn kiểm tra để giám sát, phối hợp và hỗ trợ các địa phương, có biện pháp chỉ đạo kịp thời và phù hợp, giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm về Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) theo quy định.

Bộ Y tế cấp phép lưu hành vaccine tay chân miệng tại Việt Nam

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định cấp phép lưu hành cho nhiều vaccine mới tại Việt Nam (đợt 58), trong đó có vaccine Envacgen phòng bệnh tay chân miệng do chủng virus Enterovirus A71 (EV71) gây ra trong bối cảnh bệnh vẫn ghi nhận ca mắc rải rác.

Linh Thương/VOV.VN
Tin liên quan

Giải báo chí toàn quốc về “tam nông” sẽ có 50 giải thưởng với 5 giải A
Giải báo chí toàn quốc về “tam nông” sẽ có 50 giải thưởng với 5 giải A

VOV.VN - Chính thức khởi động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 2026 và Thi ảnh nông thôn 40 năm Đổi mới. Năm nay, quy mô giải thưởng 50 giải; gồm 5 giải A, 8 giải B, 11 giải C, 15 giải khuyến khích và 11 giải chuyên đề.

Giải báo chí toàn quốc về “tam nông” sẽ có 50 giải thưởng với 5 giải A

Giải báo chí toàn quốc về “tam nông” sẽ có 50 giải thưởng với 5 giải A

VOV.VN - Chính thức khởi động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 2026 và Thi ảnh nông thôn 40 năm Đổi mới. Năm nay, quy mô giải thưởng 50 giải; gồm 5 giải A, 8 giải B, 11 giải C, 15 giải khuyến khích và 11 giải chuyên đề.

Bất chấp chuông báo, vẫn đánh cược mạng sống qua khe hở đường ray
Bất chấp chuông báo, vẫn đánh cược mạng sống qua khe hở đường ray

VOV.VN - Thời gian qua, dù các vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra, đặc biệt là đoạn qua địa bàn Hà Nội, thực trạng người dân bất chấp nguy hiểm, cố tình lách qua rào chắn khi tàu sắp đi qua vẫn diễn ra nhức nhối.

Bất chấp chuông báo, vẫn đánh cược mạng sống qua khe hở đường ray

Bất chấp chuông báo, vẫn đánh cược mạng sống qua khe hở đường ray

VOV.VN - Thời gian qua, dù các vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra, đặc biệt là đoạn qua địa bàn Hà Nội, thực trạng người dân bất chấp nguy hiểm, cố tình lách qua rào chắn khi tàu sắp đi qua vẫn diễn ra nhức nhối.

Quảng Ngãi mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động
Quảng Ngãi mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

VOV.VN - Từ đầu tháng 3 đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Qua đó đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho khoảng 20.000 người lao động ở địa phương.

Quảng Ngãi mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

Quảng Ngãi mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

VOV.VN - Từ đầu tháng 3 đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Qua đó đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho khoảng 20.000 người lao động ở địa phương.

