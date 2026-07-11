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VOV.VN - Ngày 11/7, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau cho biết đã nắm được thông tin trên mạng xã hội phản ánh việc nghi có thí sinh sử dụng điện thoại khi thi tốt nghiệp THPT trong ngày đầu tiên, và đang cho xác minh làm rõ.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_so-gddt-ca-mau-xac-minh-phan-anh-thi-sinh-dung-dien-thoai-khi-thi-tot-nghiep.m3u8
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Từ khóa
Sở GD&ĐT Cà Mau xác minh phản ánh thí sinh dùng điện thoại khi thi tốt nghiệp
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2026-07/tiktok_so-gddt-ca-mau-xac-minh-phan-anh-thi-sinh-dung-dien-thoai-khi-thi-tot-nghiep.m3u8
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