Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định thông tin về vụ học sinh lớp 10 bị đánh dập xương mũi

Hôm nay (21/12), ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đã ký ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng ngừa tình trạng bạo lực liên quan đến học sinh. Văn bản này đồng thời làm báo cáo gửi UBND tỉnh Bình Định, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định về công tác phòng ngừa tình trạng bạo lực liên quan học sinh. Việc ban hành văn bản được thực hiện sau khi xảy ra vụ việc một học sinh lớp 10A4 Trường THPT số 3 An Nhơn, tỉnh Bình Định bị một nhóm học sinh cùng trường đánh dập xương mũi phải nhập viện điều trị.

Trường THPT An Nhơn ( Ảnh Facebook Trường THPT số 3 An Nhơn)

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đều có văn bản chỉ đạo công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, học viên để phòng chống bạo lực học đường, nâng cao kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra tình trạng bạo lực đối với học sinh.

Mới đây, ngày 20/12, nhóm học sinh Trường THPT số 3 An Nhơn đánh nhau, nhiều học sinh chia sẻ thông tin chưa chính xác trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm tổn thương uy tín của ngành Giáo dục. Công an thị xã An Nhơn đang điều tra, xử lý vụ việc này. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ việc vừa nêu là các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh mà nhà trường, phụ huynh chưa sâu sát nắm bắt và giải quyết kịp thời.

Cháu Nguyễn Thành T. bị đánh bị dập xương mũi

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa bạo lực học đường. Đồng thời, tăng cường giám sát, kịp thời nắm bắt các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh, học viên để giải quyết; không để mâu thuẫn kéo dài, chậm giải quyết, dẫn đến tình trạng học sinh, học viên tự giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực…

Như VOV đã đưa tin, khoảng 11h15 phút ngày 20/12, em Nguyễn Thành T. (16 tuổi) học sinh lớp 10A4 và em Bùi Anh P. (16 tuổi) học sinh lớp 10A5, Trường THPT số 3 An Nhơn nhắn tin thách thức với nhau. Khi hết giờ học, em Bùi Anh P. đã đánh Nguyễn Thành T. Sau đó, một nhóm học sinh ở lớp 10A5 của trường này tiếp tục đánh vào người em Nguyễn Thành T. làm T. bị dập xương mũi. Vụ việc đang được Công an thị xã An Nhơn điều tra, làm rõ.