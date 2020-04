Số người cách ly tăng đột biết, nguy cơ quá tải ở Nghệ An

Trong hơn 10 ngày qua tỉnh Nghệ An đã đón nhận khoảng 7.000 người là con em địa phương đang sinh sống học tập và lao động từ các nước trở về, chỉ tính trong ngày hôm qua (1/4) có gần 1.000 người trở về cách ly. Theo nhận định của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, mặc dù tỉnh đang nỗ lực hết mình, nhưng nếu tình hình này kéo dài Nghệ An sẽ đối mặt với khó khăn, quá tải tại các khu cách ly.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An kiểm tra khu cách ly huyện Con Cuông...

Tính đến tối qua 1/4 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang cách ly 7.119 người để phòng dịch Covid-19 (trong đó cách ly tập trung 6.118 trường hợp ở tuyến tỉnh; 75 trường hợp cách ly tại bệnh viện số còn lại cách ly tại nhà).



Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tại tỉnh đã mở 24 cơ sở cách ly, chỉ còn mỗi cơ sở cách ly tại Đại học Vinh còn vài trăm chỗ trống.

“Cho đến hôm qua đã mở 24 điểm cách ly, bây giờ chỉ còn Đại học Vinh còn 1200 chỗ, đêm qua tiếp tục đón về 500. Nếu trong tình huống quá tải, tiếp tục phải mở rộng thì còn vài nghìn chỗ ở ký túc xá, đông nữa thì phải huy động khách sạn. Khó khăn nhất là phục vụ hàng ngày. Vô cùng vất vả, mỗi điểm vài chục cán bộ, nhưng phải chấp hành. Trước đây có bị động, nhưng hiện nay tỉnh đã chủ động và luôn sẵn sàng trong mọi tình huống”, ông Long nói.

Dự báo số người trở về địa phương cần cách ly ở Nghệ An có thể vượt 10 nghìn người, ngoài việc chủ động khu cách ly tập trung, tỉnh Nghệ An đã tính đến phương án trưng dụng các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn.

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, người dân ở các nơi về quê và phải cách ly ngày một tăng, nếu kéo dài Nghệ An sẽ đối mặt với quá tải tại các khu cách ly.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết, với tinh thần cả xã hội chung tay phòng chống dịch Covid-19, những ngày qua nhiều cơ sở khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn đã đồng ý cho trưng dụng phòng ốc làm khu cách ly, sẵn sàng hỗ trợ 50% chi phí cho các công dân có nhu cầu cách ly. Thế nhưng, thực tế các công dân trở về đều chọn các khu cách ly y tế tập trung miễn phí, điều này gây áp lực lên khu cách ly tập trung.

“Đến thời điểm này chúng ta đã có 12 cơ sở lưu trú đăng ký tham gia đưa khách về cách ly có trả phí như kết luận của Thủ tướng Chính phủ với số lượng gần 3.000 phòng và luôn sẵn sàng để đón nhận số người về cách ly tại các cơ sở lưu trú”, ông Cường cho hay.

Nghệ An đưa vào vận hành máy xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 VOV.VN - Sáng nay (30/3), tỉnh Nghệ An đã đưa vào vận hành máy xét nghiệm Realtime PCR.

Hiện có khoảng gần 2.000 người, chủ lực là quân đội, công an, y tế và đội ngũ tình nguyện đang phục vụ tại 24 khu cách ly. Đại tá Dương Minh Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tiếp tục mở rộng khu cách ly, sẵn sàng đón công dân trở về cách ly theo quy định: “Bộ trưởng Quân sự tỉnh Nghệ An đang nỗ lực phối hợp với các lực lượng tiếp tục mở rộng khu cách ly trong điều kiện bảo đảm tối đa để nhằm phục vụ bà con nhân dân về cách ly một cách an toàn và tuyệt đối là theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế”.

Đến thời điểm này tỉnh Nghệ An chưa ghi nhận ca bệnh nào dương tính với Covid-19, mặc dù luôn trong tình trạng quá tải nhưng tất cả các công dân trở về đều được tỉnh đón nhận và cách ly đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh các khu cách ly tập trung, tỉnh Nghệ An đang có khoảng 3 nghìn phòng cách ly tại khách sạn có thu phí giá rẻ do đó việc công dân trở về lựa chọn hình thức cách ly này cũng là đóng góp thiết thực góp phần chung tay với Nghệ An trong việc đẩy lùi dịch Covid -19.

Gần 28,7 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19



Nhằm chung tay cùng Chính phủ và đồng bào cả nước đẩy lùi dịch Covid- 19, tính đến sáng nay (2/4), Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận gần 28,7 tỷ đồng ủng hộ từ các doanh nghiệp, cá nhân.

Hàng cứu trợ gửi tới MTTQ tỉnh Nghệ An trong kế hoạch ủng hộ 100.000 lít sữa.

Theo đó toàn tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận tổng giá trị tiền và hiện vật, hàng hóa ủng hộ gần 28,7 tỷ đồng. Trong đó, giá trị hàng hóa, hiện vật ủng hộ khoảng 10 tỷ đồng.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh khẳng định: đây là nguồn động viên kịp thời và hết sức ý nghĩa đến các lực lượng đang ngày đêm có mặt nơi tuyến đầu để phòng chống dịch bệnh.

Tất cả nguồn ủng hộ sẽ tới đúng địa chỉ, đối tượng và đúng mục đích sử dụng để phát huy hiệu quả cao nhất nguồn lực của nhân dân cho công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid 19./.