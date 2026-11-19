Sở Xây dựng Hà Nội vừa có công văn gửi Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) về việc xử lý nội dung báo chí phản ánh liên quan đến cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước đó, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) có đưa tin về cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm bài: “Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội mong chờ ‘thay áo’ sau hơn 40 năm tồn tại” đăng ngày 11/9/2026 và bài “Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội mong chờ ‘thay áo’ sau 40 năm” đăng ngày 16/9/2026.

Thông tin về tiến độ cải tạo khu tập thể này, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân, một trong 6 khu chung cư cũ có tính khả thi cao, ưu tiên triển khai được UBND Thành phố đưa vào Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố và các Kế hoạch triển khai Đề án. Hiện nay, UBND phường Thanh Xuân đang triển khai công tác kiểm định, lập/rà soát/phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Thanh Xuân Bắc làm cơ sở tổ chức Hội nghị nhà chung cư để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, khu tập thể Thanh Xuân Bắc là một trong 6 khu chung cư cũ có tính khả thi cao, được ưu tiên triển khai cải tạo, xây dựng lại.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong thời gian qua, công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư còn một số tồn tại, vướng mắc cơ bản, tập trung ở nhóm nhiệm vụ chính như kiểm định, lập quy hoạch tỷ lệ 1/500, xác định ranh giới dự án ... Hiện nay, các khó khăn, vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, trong đó có Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/6/2026 quy định chính sách cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát triển đô thị tại khu vực TOD trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thực hiện các điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 12 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

Đồng thời, để tạo hành lang pháp lý, tăng cơ chế ưu đãi đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố đang xem xét ban hành Quyết định của UBND Thành phố về Trình tự, thủ tục thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị; biện pháp cưỡng chế di dời phục vụ thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện quy định tại các điểm a và điểm b khoản 3 Điều 12 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

Mục tiêu xây dựng các Nghị quyết, Quyết định này là để: (1) Cụ thể hóa Luật Thủ đô 2026; (2) Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị, cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố; (3) Quy định những chính sách đặc thù, ưu đãi nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý, các địa phương (trong đó có UBND phường Thanh Xuân) cũng đang tích cực tổ chức kiểm định, kết luận kiểm định chất lượng nhà chung cư làm cơ sở lập, trình Thành phố phê duyệt

Danh mục dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư; giao chủ đầu tư thực hiện dự án và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND. Thời gian tới, Thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố (trong đó có khu tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân).