Sở Y tế Bình Dương yêu cầu siết chặt an ninh sau vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc

Theo Sở Y tế Bình Dương, việc đối tượng giả nhân viên y tế trà trộn vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương bắt cóc con của sản phụ cho thấy, các cơ sở y tế vẫn còn thiếu sót trong khâu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn người bệnh theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Thắm giả bác sĩ bế cháu bé đi (ảnh cắt từ camera bệnh viện)

Do đó, Sở Y tế Bình Dương đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh rà soát toàn bộ quy trình nội bộ về đảm bảo an ninh trật tự và an toàn người bệnh; thường xuyên tập huấn, kích hoạt hệ thống để đảm bảo tính chuyên nghiệp trong phản ứng nhanh đối với sự cố tại các cơ sở y tế; khắc phục các điều kiện chưa đảm bảo.

Các bệnh viện phải xây dựng hệ thống phản ứng khẩn cấp sự cố an ninh trật tự, tìm kiếm trẻ em bị thất lạc, bắt cóc… Đảm bảo huấn luyện và kích hoạt định kỳ để đánh giá, khắc phục kịp thời những thiếu sót. Thời gian tới, Sở Y tế Bình Dương sẽ rà soát, kiểm tra công tác này.

Thắm khai, do không có khả năng có con nên đã nảy sinh ý định bắt cóc về nuôi (ảnh: CA)

Sau việc một trẻ sơ sinh bị bắt cóc, tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã được quản lý chặt chẽ, có bảo vệ canh gác. Người nhà bệnh nhân phải được xác nhận mới được vào bên trong.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa tin, khoảng hơn 17h ngày 4/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhận được tin báo của sản phụ về việc nghi con gái mới sinh 1 ngày tuổi bị bắt cóc. Bởi, trước đó có bác sĩ bế đưa đi chích ngừa nhưng không thấy trả về.

Ngay sau đó, bệnh viện trích xuất camera phát hiện có một người phụ nữ mặc áo bác sĩ bế bé đi. Sau đó, người này thay đồ rồi rời khỏi bệnh viện.

Tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương được quản lý chặt chẽ (ảnh: TL)

Qua điều tra, công an bắt giữ Trần Thị Ngọc Thắm (18 tuổi, quê Bến Tre) khi đang chăm sóc bé gái tại phòng trọ ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, cách bệnh viện khoảng hơn 40km.

Đối tượng Trần Thị Ngọc Thắm bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”, còn cháu bé được giao cho gia đình.

Tại cơ quan công an, Thắm khai nhận do không có khả năng có con nên đã nảy sinh ý định bắt cóc về nuôi. Để thực hiện hành vi, Thắm đã trộm áo của bác sĩ mặc vào để lừa người nhà.