Sóc Trăng: Hạn, mặn xâm nhập gây ảnh hưởng đến sản xuất lúa của người dân

Một số kênh thuỷ lợi nội đồng tại huyện Long Phú những ngày qua trong tình trạng thiếu nước ngọt do mặn xâm nhập. Đây cũng là địa phương có diện tích lớn sản xuất lúa Đông Xuân muộn với hơn 6.000ha, tăng khoảng 2.000ha so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, một số trà lúa được ghi nhận bị ảnh hưởng do thiếu nước kết hợp ngộ độc phèn vì nắng nóng.

Hạn hán cũng làm khoảng 3.000 ha lúa và gần 100 ha hoa màu ở huyện Trần Văn Thời thiếu nước tưới. (Ảnh: Trần Hiếu)

Bà Huỳnh Hữu Hiếu, Phó trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Long Phú cho biết: "Đối với mùa hạn hiện nay thì khi đi kiểm tra thăm đồng thì cũng phát hiện nhiều diện tích đồng ruộng đã khô, ảnh hưởng phèn và một số mặn, sắc xuống thì lúa bị đỏ. Trước tình hình này thì cũng thường xuyên kết hợp thăm đồng nhắc nhỏ bà con. Thời điểm lúa bị hạn như thế này đa phần là lứa giai đoạn để nhánh và đòng".

Theo sở NN và PTNT Sóc Trăng, diện tích lúa Đông Xuân muộn của tỉnh xuống giống hơn 41.400 ha, cao gần 35% (bằng 10.690 ha) so với cùng kỳ năm trước; trong đó, trà lúa giai đoạn mạ 268 ha, đẻ nhánh hơn 13.800 ha, đòng là gần 16.800 ha, trổ chín hơn 10.400 ha. Đáng lo ngại nhất là có hơn 9.400 ha nằm ngoài kế hoạch sản xuất.

Lãnh đạo sở Nông nghiệp và PTNT Sóc Trăng cho biết, với việc làm sớm công tác phòng, chống hạn xâm nhập mặn ngày từ đầu mùa khô nên ngành nông nghiệp đã chủ động tạo mọi điều kiện để nông dân vùng có nguy cơ nhiểm mặn sản xuất thắng lợi vụ Đông Xuân 2023 – 2024. Tuy nhiên do giá lúa tăng cao, một bộ phận nông dân tiếp tục sản xuất vụ Đông Xuân muộn (vụ 3) vào thời gian cao điểm diễn ra mặn xâm nhập nên nguy cơ rủi ro cao. Theo đó, tại huyện Long Phú đã ghi nhận có hơn 573 ha lúa bị ảnh hưởng do thiếu nước kết hợp ngộ độc phèn, trong đó, có hơn 32ha đã bị thiệt hại hoàn toàn trên lúa giai đoạn đẻ nhánh.

Từ trước tết nguyên đán đến nay, mặn bắt đầu xâm nhập vào sâu trong nội đồng trên tuyến sông Hậu có xu hướng ngày càng tăng ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp nước sản xuất cho địa bàn Long Phú – Tiếp Nhật và Kế Sách. Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Sóc Trăng, với xu thế mặn xâm nhập, trong tháng 3 này, có 2 lần mặn xâm nhập mạnh và sâu vào trong các kênh rạch. Cụ thể, lần một và các ngày 11,12,13 và lần hai vào các ngày 24,25,26. Dự báo độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trần Đề là 20,6%o, tại Long Phú là 16,3%o, tại Đại Ngãi là 8,9%o, tại Rạch Mọp là 7,9%o. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mặn xâm nhập trên sông Hậu và sông Mỹ Thanh ở mức cấp độ 2.

Trước mặn xâm nhập diễn biến gay gắt và đang ở mức cao, để bảo vệ diện tích sản xuất lúa của nông dân trên địa bàn tỉnh, ngành Nông nghiệp đã tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân để ứng phó hạn, mặn; cập nhật thông tin nguồn nước thường xuyên đến hộ dân và tiến hành vận hành đóng, mở cống ngăn mặn - trữ ngọt. Tích cực đưa các công trình thủy lợi mới vào hoạt động để tham gia chống hạn mặn... Ông Lách Phà Rích, Trưởng Trạm Quản lý Thủy nông huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cho biết: "Trên địa bàn huyện Long Phú Trạm đang quản lý gồm 2 bên bờ sông Saintard gồm bờ tả và bờ hữu tổng cộng là 30 cống, 14 cống lớn và 16 cống nhỏ. Về vận hành cống thì theo dõi hằng ngày độ mặn nếu mà dưới 1%o thì trạm sẽ mở cống lấy vào".

Mới đây, Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn đã có chuyến khảo sát về tình hình hạn, mặn xâm nhập trên địa bàn các huyện: Kế Sách, Long Phú. Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng đã đề nghị các ngành chuyên môn, các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp ứng phó với tình hình mặn xâm nhập để bảo vệ diện tích sản xuất của bà con, đặc biệt, thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến độ mặn thông tin đến hộ dân để bà con chủ động sản xuất; phân công cán bộ thủy lợi trực cống 24/24 giờ; triển khai các giải pháp tích cực hỗ trợ nông dân trong sản xuất lúa trong thời điểm mặn gay gắt như hiện nay.