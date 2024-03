Sóc Trăng khắc phục bất cập sau vụ việc học viên trốn trại

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho rằng, cơ sở cai nghiện ma túy còn nhiều bất cập, cần sớm được bổ sung về con người và nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục để đảm bảo an toàn công tác cai nghiện. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là tập trung khắc phục hậu quả vụ việc học viên trốn trại.

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh được xây dựng vào năm 1993, công suất tiếp nhận hiện nay 250 đến 300 người. Tổng diện tích đất tự nhiên của cơ sở hơn 91.000m², gồm diện tích đất sản xuất, diện tích đất xây dựng, còn lại là sân chơi, tập thể thao.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng khảo sát toàn diện cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Cơ sở có phân thành khu riêng biệt như: khu cai nghiện bắt buộc; khu cai nghiện tự nguyện; khu cho người đủ từ 12 đến dưới 18 tuổi; khu cho người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B; khu cai nghiện cho người có hành vi gây rối trật tự, vi phạm nội quy, quy chế; khu lưu trú tạm thời trong thời gian lập hồ sơ…

Tính đến ngày 24/2/2024, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đang quản lý, cai nghiện theo hồ sơ là 460 người, so với quy định sức chứa phòng ở người cai nghiện là quá tải. Ngoài ra, tổng số viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh là 57 người với 5 phòng chuyên môn. Nếu theo Thông tư số 29 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh còn thiếu khoảng 24 người.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng cũng kiến nghị UBND tỉnh đầu tư nâng cấp Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh như: khu nhà ở của người cai nghiện; khu chức năng; khu nhà ăn; khu sân chơi, tập thể thao; hàng rào trong và ngoài; nâng mức ăn của học viên; bổ sung số lượng người làm việc…

Qua khảo sát thực tế, chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đánh giá thực trạng cơ sở cai nghiện ma túy còn nhiều bất cập, cần sớm được bổ sung về con người và nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục để đảm bảo an toàn công tác cai nghiện.

Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là tập trung khắc phục hậu quả vụ việc học viên trốn trại, tiếp tục như truy tìm, vận động những học viên còn lại trên tinh thần an toàn, dứt điểm. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thường xuyên phối hợp tuyên truyền, giáo dục tư tưởng những học viên trốn trại đã được đưa trở lại, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Đối với các cơ quan chức năng phải tập trung phân loại, thiết lập hồ sơ chặt chẽ để xử lý học viên trốn trại theo đúng quy định pháp luật.

Ông Trần Văn Lâu cũng chỉ đạo, trong thực hiện cai nghiện cần quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng để học viên nhận thức được trách nhiệm và quyền lợi, hạn chế hành vi vi phạm. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách để học viên thấy được sự quan tâm, chăm lo của chính quyền, tạo động lực để học viên cai nghiện tốt.

Trước đó, vào ngày 23 và 24/2, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã xảy ra vụ việc 191 học viên bỏ trốn. Tính đến chiều nay 4/3, các lực lượng chức năng đã truy tìm, vận động đưa 151 học viên trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Sóc Trăng đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự.