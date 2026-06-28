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Sôi động tranh tài tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc tại Lâm Đồng

Chủ Nhật, 17:21, 28/06/2026
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VOV.VN - Tại tỉnh Lâm Đồng hơn 2.200 vận động viên là học sinh phổ thông 30/34 tỉnh, thành phố trong cả nước đang tranh tài tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026. Không chỉ là cuộc đua thành tích, giải đấu còn là ngày hội lớn của thể thao học đường lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Không khí tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện Quốc gia ở Phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng luôn sôi động với các trận thi đấu môn cầu lông. Quá trình thi đấu tại đây các vận động viên thường xuyên nhận được sự cổ vũ, động viên nhiệt tình từ khán giả theo dõi trận đấu và các thành viên trong đoàn.

Em Nguyễn Phan Minh Anh, học sinh lớp 9, Đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, thi đấu môn cầu lông, lau xong những giọt mồ hôi trên trán sau trận đấu, cho biết: “Em yêu thích môn cầu lông từ năm cấp I. Quá trình luyện tập cũng rất là chăm chỉ. Em đã chuẩn bị thật kỹ cho giải đấu lần này. Em nghĩ rằng mình tự tin để có thể đến vòng cao nhất. Các bạn ở tỉnh, thành khác rất là thân thiện với bọn em và chúng em có thể học được rất nhiều kinh nghiệm từ các bạn ở môn cầu lông này”.

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Vận động viên thi đấu môn cầu lông nội dung đôi nam nữ.
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Môn Điền kinh có số lượng tham gia đông nhất với hơn 600 vận động viên thi đấu tại giải.

Trong 10 ngày tham gia thi đấu tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026, hơn 2.200 vận động viên là học sinh phổ thông đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng hội tụ, tranh tài ở 5 môn thi đấu, gồm: Điền kinh, Bơi, Cầu lông, Bóng bàn và Võ cổ truyền, với tổng cộng 214 bộ huy chương.

Giải được tổ chức nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao trong trường học. Anh Ngô Văn Thoại, huấn luyện viên môn Điền kinh, Đoàn vận động viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, cho biết, đoàn có 99 vận động viên, huấn luyện viên tham gia. Giải đã khẳng định sức sống mạnh mẽ của phong trào thể thao học đường:

“Về với giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc lần này thì Đoàn Bắc Ninh với tinh thần rất là tốt. Đoàn mang đến những vận động viên tốt nhất của tỉnh tập trung vào các bộ môn mũi nhọn với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng sẽ đem đến cho sự thành công của giải”. Anh Ngô Văn Thoại, chia sẻ.

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Trao giải môn Điền kinh trong ngày thi đấu thứ 7.

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đang diễn ra sôi nổi tại 5 địa điểm thi đấu ở tỉnh Lâm Đồng. Không chỉ là sân chơi của tuổi trẻ, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thế hệ học sinh Việt Nam phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và khát vọng cống hiến. Thông qua giải đấu, Ban tổ chức cũng kỳ vọng các địa phương sẽ tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục thể chất trong nhà trường, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, bổ sung nguồn vận động viên cho thể thao thành tích cao của đất nước.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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