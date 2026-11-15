English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sôi nổi giải đấu kéo co, lan tỏa tinh thần đoàn kết tại Đại học Điện lực

Chủ Nhật, 21:17, 15/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chào mừng 60 năm truyền thống Trường Đại học Điện lực, giải kéo co diễn ra sôi nổi với những màn tranh tài hấp dẫn, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, tăng cường đoàn kết và gắn bó giữa viên chức, người lao động trong Nhà trường.

 

Giải kéo co là một trong những hoạt động thiết thực trong chuỗi sự kiện chào mừng 60 năm truyền thống Trường Đại học Điện lực.

soi noi giai dau keo co, lan toa tinh than doan ket tai Dai hoc Dien luc hinh anh 1
PGS.TS. Đinh Văn Châu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tham gia thi đấu cùng các đội thi.

Những màn tranh tài sôi nổi, sự phối hợp ăn ý và tinh thần cổ vũ nhiệt tình góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của viên chức, người lao động, đồng thời tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị trong Nhà trường.

soi noi giai dau keo co, lan toa tinh than doan ket tai Dai hoc Dien luc hinh anh 2
Những màn tranh tài sôi nổi, sự phối hợp ăn ý và tinh thần cổ vũ nhiệt tình góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của viên chức, người lao động.

Tham gia giải đấu, mỗi công đoàn bộ phận thành lập một đội gồm 10 thành viên chính thức (5 nam, 5 nữ) và 6 thành viên dự bị (3 nam, 3 nữ). Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp hoặc chia bảng vòng tròn, tạo nên những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên.

soi noi giai dau keo co, lan toa tinh than doan ket tai Dai hoc Dien luc hinh anh 3
Tham gia giải đấu, mỗi công đoàn bộ phận thành lập một đội gồm 10 thành viên chính thức (5 nam, 5 nữ) và 6 thành viên dự bị (3 nam, 3 nữ).

Ngay từ những lượt thi đấu đầu tiên, không khí trên sân đã trở nên sôi động với tinh thần quyết tâm và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Mỗi thành viên đều nỗ lực hết mình, phối hợp nhịp nhàng theo hiệu lệnh và chiến thuật chung của đội. Những màn so tài căng thẳng, những pha bứt phá cùng tiếng reo hò, cổ vũ đã tiếp thêm động lực cho các vận động viên, tạo nên bầu không khí hào hứng, đầy nhiệt huyết.

soi noi giai dau keo co, lan toa tinh than doan ket tai Dai hoc Dien luc hinh anh 4
Ngay từ những lượt thi đấu đầu tiên, không khí trên sân đã trở nên sôi động với tinh thần quyết tâm và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả

Kéo co là môn thể thao đề cao sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần đồng đội. Để giành chiến thắng, mỗi đội không chỉ cần thể lực mà còn phải có sự đồng lòng, thống nhất trong từng nhịp kéo. Sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên cùng quyết tâm của cả tập thể chính là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của giải đấu và những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân thi đấu.

soi noi giai dau keo co, lan toa tinh than doan ket tai Dai hoc Dien luc hinh anh 5
Không chỉ là hoạt động thể thao, giải kéo co còn là dịp để viên chức, người lao động các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm vui và tăng cường sự gắn bó ngoài công việc chuyên môn thường ngày.

Không chỉ là hoạt động thể thao, giải kéo co còn là dịp để viên chức, người lao động các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm vui và tăng cường sự gắn bó ngoài công việc chuyên môn thường ngày.

Thông qua giải đấu, phong trào rèn luyện thể dục thể thao tiếp tục được khuyến khích, góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, tích cực, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tập thể Trường Đại học Điện lực

Lê Hải/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trường Đại học Điện lực chung tay khắc phục hậu quả thiên tai
Trường Đại học Điện lực chung tay khắc phục hậu quả thiên tai

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điện lực đã có mặt tại tỉnh Thái Nguyên - địa phương chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 11 gây ra, để hỗ trợ người dân cùng nhiều trường học khắc phục hậu quả bão lũ.

Trường Đại học Điện lực chung tay khắc phục hậu quả thiên tai

Trường Đại học Điện lực chung tay khắc phục hậu quả thiên tai

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điện lực đã có mặt tại tỉnh Thái Nguyên - địa phương chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 11 gây ra, để hỗ trợ người dân cùng nhiều trường học khắc phục hậu quả bão lũ.

Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học 2025 - 2026
Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học 2025 - 2026

VOV.VN - Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), tạo sự lan tỏa về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Giáo dục, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.

Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học 2025 - 2026

Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học 2025 - 2026

VOV.VN - Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), tạo sự lan tỏa về truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Giáo dục, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng tới một năm học hiệu quả, chất lượng.

Đại học Điện lực thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2025
Đại học Điện lực thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2025

VOV.VN - Trường Đại học Điện lực ( mã trường DLL) thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, và chứng chỉ Anh Quốc tế.

Đại học Điện lực thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2025

Đại học Điện lực thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2025

VOV.VN - Trường Đại học Điện lực ( mã trường DLL) thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, và chứng chỉ Anh Quốc tế.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục