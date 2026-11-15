Sôi nổi giải đấu kéo co, lan tỏa tinh thần đoàn kết tại Đại học Điện lực

Giải kéo co là một trong những hoạt động thiết thực trong chuỗi sự kiện chào mừng 60 năm truyền thống Trường Đại học Điện lực.

PGS.TS. Đinh Văn Châu - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tham gia thi đấu cùng các đội thi.

Những màn tranh tài sôi nổi, sự phối hợp ăn ý và tinh thần cổ vũ nhiệt tình góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của viên chức, người lao động, đồng thời tăng cường sự gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị trong Nhà trường.

Những màn tranh tài sôi nổi, sự phối hợp ăn ý và tinh thần cổ vũ nhiệt tình góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của viên chức, người lao động.

Tham gia giải đấu, mỗi công đoàn bộ phận thành lập một đội gồm 10 thành viên chính thức (5 nam, 5 nữ) và 6 thành viên dự bị (3 nam, 3 nữ). Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp hoặc chia bảng vòng tròn, tạo nên những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên.

Tham gia giải đấu, mỗi công đoàn bộ phận thành lập một đội gồm 10 thành viên chính thức (5 nam, 5 nữ) và 6 thành viên dự bị (3 nam, 3 nữ).

Ngay từ những lượt thi đấu đầu tiên, không khí trên sân đã trở nên sôi động với tinh thần quyết tâm và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Mỗi thành viên đều nỗ lực hết mình, phối hợp nhịp nhàng theo hiệu lệnh và chiến thuật chung của đội. Những màn so tài căng thẳng, những pha bứt phá cùng tiếng reo hò, cổ vũ đã tiếp thêm động lực cho các vận động viên, tạo nên bầu không khí hào hứng, đầy nhiệt huyết.

Ngay từ những lượt thi đấu đầu tiên, không khí trên sân đã trở nên sôi động với tinh thần quyết tâm và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả

Kéo co là môn thể thao đề cao sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần đồng đội. Để giành chiến thắng, mỗi đội không chỉ cần thể lực mà còn phải có sự đồng lòng, thống nhất trong từng nhịp kéo. Sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên cùng quyết tâm của cả tập thể chính là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của giải đấu và những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân thi đấu.

Không chỉ là hoạt động thể thao, giải kéo co còn là dịp để viên chức, người lao động các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm vui và tăng cường sự gắn bó ngoài công việc chuyên môn thường ngày.

Không chỉ là hoạt động thể thao, giải kéo co còn là dịp để viên chức, người lao động các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm vui và tăng cường sự gắn bó ngoài công việc chuyên môn thường ngày.

Thông qua giải đấu, phong trào rèn luyện thể dục thể thao tiếp tục được khuyến khích, góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, tích cực, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tập thể Trường Đại học Điện lực