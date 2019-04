Sơn La cập nhật danh sách điểm thi thật của 44 thí sinh gian lận

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, Sở đã cập nhật xong điểm thi thật, theo kết quả chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và đào tạo, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 của 44 thí sinh được nâng điểm thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

Các trường đại học, học viện, cao đẳng đã chủ động liên hệ với Sở để cập nhật tên các thí sinh này. Đầu tuần tới, khi ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh hết kỳ nghỉ phép sẽ ký quyết định báo cáo để gửi về Bộ giáo dục và Đào tạo.

Liên quan đến vụ án gian lận điểm thi, vào tối 23/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin cho báo chí về các sai phạm nghiêm trọng dẫn đến sai lệch điểm thi của một số thí sinh trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Sơn La và kết quả chấm thẩm định cho thấy: Có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau khi chấm thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm./.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc

