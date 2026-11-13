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Sơn La chủ động sắp xếp dân cư, bảo đảm an toàn vùng thiên tai

Thứ Sáu, 15:31, 13/11/2026
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VOV.VN - Qua rà soát, tỉnh Sơn La xác định 82 điểm dân cư đang nằm trong vùng nguy hiểm, sạt lở; địa phương phấn đấu từ nay đến năm 2030 sẽ hoàn thành việc sắp xếp, giúp các hộ dân ổn định sản xuất và đời sống sau thiên tai.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ, tỉnh Sơn La đang dồn lực triển khai các dự án bố trí, sắp xếp dân cư gắn với sinh kế bền vững, quyết tâm di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất.

son la chu dong sap xep dan cu, bao dam an toan vung thien tai hinh anh 1
Một hộ dân ở Muổi Nọi, Sơn La nằm trong vùng nguy hiểm sạt lở 

Từ đầu năm 2026 đến nay, Sơn La hứng chịu 30 đợt thiên tai, làm 6 người chết, 9 người bị thương, hơn 1.740 ngôi nhà bị ảnh hưởng và 215 hộ phải di dời khẩn cấp. Điển hình như đợt mưa lũ tháng 8/2026 tại xã Muổi Nọi, lũ ống và sạt lở đã buộc 210 hộ dân phải sơ tán. Để bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân, xã Muổi Nọi đang gấp rút hoàn thiện thủ tục triển khai dự án sắp xếp dân cư cấp bách tại bản Lẩy cho 27 hộ vùng đặc biệt nguy hiểm, với tổng vốn đầu tư khoảng 23 tỷ đồng.

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son la chu dong sap xep dan cu, bao dam an toan vung thien tai hinh anh 3
 30 đợt thiên tai đã xảy ra tại Sơn La trong năm 2026, gây thiệt hại lớn về nhà ở và hạ tầng giao thông 

Thực hiện Nghị quyết số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan chức năng đã rà soát và xác định hơn 80 điểm dân cư xung yếu tại 35 xã, phường. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Sơn La đã khởi công mới 7 dự án, sắp xếp chỗ ở cho 222 hộ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ 6 dự án chuyển tiếp để di dời thêm 254 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm.

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Sơn La chủ động rà soát, bố trí, sắp xếp dân cư tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở nhằm giảm thiểu thiệt hại  

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết việc bố trí tái định cư được tỉnh triển khai gắn chặt với đầu tư hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ sinh kế, giúp người dân sớm an cư, ổn định sản xuất tại nơi ở mới. 

"Khi xây dựng Đề án sắp xếp dân cư vùng thiên tai, lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh, Sơn La cũng xác định luôn mục tiêu là rà soát tổng thể từ nay đến năm 2030 để xác định các điểm cần phải di chuyển dân và các điểm cần được sắp xếp ổn định. Qua đó, chúng tôi xác định cần nguồn lực trên 1.000 tỷ đồng. Căn cứ vào nguồn lực của tỉnh và sự hỗ trợ của Trung ương, địa phương sẽ từng bước sắp xếp ổn định dân cư tại 82 điểm đã xác định. Cũng từ các nguồn lực thì chúng tôi cũng xác định rõ là những vùng nào sẽ phải làm trong năm 2026, vùng nào sẽ làm trong những năm tiếp theo, mục tiêu cao cả nhất là ổn định đời sống cả người dân vùng thiên tai", ông Công chia sẻ thêm.

Thu Thuỳ/VOV-Tây Bắc
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