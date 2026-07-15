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Sơn La đẩy nhanh tiến độ di dân khỏi vùng sạt lở, lũ quét nguy hiểm

Thứ Tư, 10:52, 15/07/2026
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VOV.VN - Mỗi khi có mưa lớn xảy ra, nỗi lo sạt lở đất lại bao trùm nhiều bản làng ở xã Mường La - thường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ ống, lũ quét của tỉnh Sơn La. Cùng với chủ động ứng phó, chính quyền xã hiện đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ di dời dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ cao bị lũ quét

Gia đình anh Quàng Văn Học, ở bản Nặm Păm, xã Mường La, tỉnh Sơn La có 10 nhân khẩu, gồm cả người già và trẻ nhỏ. Vài năm trở lại đây, sau mỗi trận mưa lớn, nền nhà sàn của gia đình lại xuất hiện tình trạng sụt lún. Những ngày gần đây, hiện tượng này càng nghiêm trọng hơn khi bể nước, công trình phụ bị xô nghiêng, các cột nhà cũng bị lún khiến cả ngôi nhà có dấu hiệu mất an toàn.

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Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều vị trí khu nhà ở của gia đình anh Quàng Văn Học bị sụt lún.

Anh Học chia sẻ, mỗi khi mưa lớn kéo dài, cả gia đình gần như thức trắng đêm, luôn trong tâm thế "chạy" nếu có sự cố xảy ra.

"Mưa gió gia đình không yên tâm, coi như không được ngủ, phải trông mưa gió thế nào, sợ nhà bị sạt xuống bây giờ nhà lún hết rồi, phải ở tạm thôi. Bây giờ chính quyền quan tâm cho gia đình chuyển đi nơi khác thì yên tâm hơn", anh Học chia sẻ.

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Nền nhà của gia đình ông Cà Văn Hảy xuất hiện nhiều vết nứt, gạch lát cong vênh, nứt vỡ.

Không riêng gia đình anh Học, gia đình ông Cà Văn Hảy cũng đang sống trong cảnh bất an khi nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao của xã Mường La. Do ảnh hưởng của thiên tai, nền nhà của gia đình đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, gạch lát nền cong vênh, gãy vỡ. Đáng lo hơn, vợ chồng ông đều bị khiếm thị nặng, nên việc tự ứng phó khi thiên tai xảy ra gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Cà Văn Hảy nói: "Từ lúc nguy cơ sạt lở xảy ra, ở trong nhà cũng không yên ổn, đồ dùng trong nhà phải chuyển đi chuyển lại. Gia đình rất mong chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ để gia đình được đến nơi ở mới an toàn".

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Do địa hình chia cắt phức tạp, Mường La là một trong những địa phương của tỉnh Sơn La thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai gây ra.

Trước thực tế còn những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét khi mưa lớn, xã Mường La đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai. Cuối năm 2025 vừa qua, điểm tái định cư Nà Trà đã hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng. Đến nay đã có 41/48 hộ hoàn thành việc di chuyển đến nơi ở mới; các hộ dân cơ bản ổn định cuộc sống.

Giai đoạn 2026-2030, xã tiếp tục đề xuất ưu tiên triển khai 4 dự án bố trí dân cư tập trung tại các bản Bâu, Hua Đán, Pá Kìm và Huổi Ban, với tổng cộng hơn 220 hộ dân. Các dự án đều hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân, đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng thiết yếu như san nền, điện, nước và đường giao thông.

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Giai đoạn 2026 - 2030, Mường La còn hơn 220 hộ dân cần di chuyển ra khỏi vùng có nguy cơ bị sạt lở.

Theo ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Mường La, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn vốn đầu tư, quỹ đất phù hợp và kinh phí hỗ trợ người dân sau khi di chuyển. Trong thời gian chưa thể hoàn thành toàn bộ các dự án tái định cư, xã ưu tiên rà soát, bố trí các điểm tránh trú an toàn, chuẩn bị đầy đủ phương án sơ tán theo phương châm "4 tại chỗ", hạn chế thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

"Do nguồn lực chưa kịp bố trí tại các điểm di dân tái định cư, giải pháp hiện tại là tìm những vị trí an toàn, trước mắt là bố trí các nhà văn hóa hoặc cụm dân cư gần kề an toàn thì thông báo để người dân tạm trú trong thời gian mưa bão xảy ra", Chủ tịch xã Mường La nói.

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Mùa mưa bão năm nay, xã đã bố trí nhà văn hóa, cụm dân cư gần kề an toàn, để các hộ dân tạm trú khi có sự cố thiên tai xảy ra.

Dù gặp không ít khó khăn về nguồn lực, quỹ đất và hạ tầng, xã Mường La và các địa phương của tỉnh Sơn La vẫn đang nỗ lực rà soát, quy hoạch các điểm tái định cư, huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ di dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển sản xuất lâu dài.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
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