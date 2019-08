Quốc lộ 4G - tuyến đường huyết mạch từ TP Sơn La đi các huyện biên giới Sông Mã, Sốp Cộp nhiều điểm sạt taluy âm, bùn, sa bồi sạt trượt... gây khó khăn cho người và phương tiện khi lưu thông.

Km 22 + 750 trên quốc lộ 6B, đoạn quan Bản Nà Hỹ, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai nước ngập cao, khó qua lại. Trên tuyến còn có 2 điểm sạt taluy dương, gây ách tắc giao thông trên quốc lộ.

Quốc lộ 6, đoạn hang Dơi, Thị trấn Mộc Châu nước ngập sâu, người và phương tiện khó qua lại

QL 6B cũng đang bị ngập nặng

Km 34+201, quốc lộ 279D nhiều bùn đất, trơn trượt

Km 36 + 110 quốc lộ 279D

Quốc lộ 279D, địa phận xã Chiềng Lao, huyện Mường La có rất nhiều điểm sạt trượt, gây ách tắc giao thông.

Quốc lộ 43, đoạn qua Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu có 2 điểm ngập sâu gần 50cm, gây tắc đường.

Ngay khi các sự cố sạt lở, ngập úng xảy ra, các đơn vị đảm bảo giao thông, thuộc ngành giao thông vận tải tỉnh Sơn La đã huy động máy móc, thiết bị, nhân lực khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất./.