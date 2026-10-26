Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La vừa ban hành văn bản quy định việc thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2026-2027; mục đích là nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất, đúng quy định các khoản thu trong các cơ sở giáo dục, bảo vệ quyền lợi của người học và cha mẹ học sinh, cũng như ngăn chặn tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Sơn La ngăn chặn tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Văn bản nêu rõ, các nhà trường chỉ được tổ chức thu các khoản dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục thuộc danh mục và trong mức thu theo quyết định của UBND tỉnh Sơn La, không tự đặt ra khoản thu, nâng mức thu hoặc chuyển các khoản chi thuộc trách nhiệm bảo đảm của ngân sách nhà nước, của cơ sở giáo dục thành khoản thu bắt buộc đối với cha mẹ học sinh.

Các khoản thu hộ, chi hộ, như bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn học sinh và các khoản khác nếu có thì thu đúng mức quy định, đúng thời hạn, có biên lai, chứng từ hợp pháp; nhà trường không thu thêm bất kỳ khoản nào ngoài quy định; không thu hộ các khoản thuộc trách nhiệm của đơn vị khác.

Sơn La bảo đảm thực hiện thống nhất, đúng quy định các khoản thu trong các cơ sở giáo dục

Về tài trợ, đóng góp tự nguyện và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, ngoài yêu cầu thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và các quy định pháp luật có liên quan, Ban đại diện cha mẹ học sinh được yêu cầu không thu, không quản lý tiền của người học dưới bất kỳ hình thức nào (Phụ huynh có thể tự nguyện cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán trực tiếp cho bên cung ứng theo đúng điều kiện quy định);

Nhà trường không lợi dụng Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định. Sở cũng yêu cầu UBND các xã, phường; các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thiết lập và công bố đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cha mẹ học sinh, người dân về các khoản thu tại Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục; kịp thời xử lý và trả lời phản ánh theo quy định.

Có nhiều học sinh là con em đồng bào DTTS, Sơn La quyết tâm không để học sinh nào thuộc diện chính sách bị bỏ sót, hoặc chậm nhận chế độ

Ngoài ra, UBND các xã, phường; các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn cũng được yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP; không để học sinh thuộc diện chính sách bị bỏ sót hoặc chậm nhận chế độ.

Bước vào năm học 2026 – 2027, trên địa bàn tỉnh Sơn La chưa ghi nhận vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến việc thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Một số trang mạng xã hội có xuất hiện thông tin liên quan đến các khoản thu tài trợ tại 1 trường THCS trên địa bàn thu hút dư luận xã hội, với nhiều ý kiến khác nhau.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, thông tin đó được xác định chưa phản ánh đúng bản chất sự việc, bởi nội dung mới ở việc trao đổi, xin ý kiến về khả năng hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; nhà trường chưa thống nhất mức đóng góp và chưa triển khai thu tiền của phụ huynh.