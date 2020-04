Sơn La sẵn sàng điều kiện cho dạy và học sau đợt nghỉ dài chống dịch

Ngành giáo dục tỉnh này đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, nhằm đáp ứng việc dạy và học cho giáo viên, học sinh; đồng thời, đảm bảo bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

Phối hợp với các cơ quan y tế phun thuốc khử trùng.

Vệ sinh bàn ghế, nhà lớp học, khuôn viên, thiết bị dạy và học đảm bảo sạch sẽ là những việc mà các cơ sở giáo dục ở Sơn La đang tập trung triển khai, để ngày 27/4 tới đây, các nhà trường sẽ đón học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại; các khối khác sẽ đồng loạt đi học vào ngày 4/5.

Theo chỉ đạo, khi học sinh đến trường, các cấp học sẽ phải chia nhỏ lớp ra, để đảm bảo không quá 20 học sinh/lớp và sẽ tổ chức dạy học 2 ca/ngày; kê bàn ghế so le để đảm bảo khoảng cách an toàn cho học sinh trong lớp học.

Trước mắt, các nhà trường sẽ tổ chức chào cờ theo lớp, kết hợp học tập trên lớp với dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình để đảm bảo lượng kiến thức cho học sinh; chưa tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động tập trung đông người...

Trong quá trình dạy và học, các cơ sở giáo dục được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với ngành y tế thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình sức khỏe của giáo viên và học sinh; khi có các biểu hiện ho, sốt... thì thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh và tập thể nhà trường.

Vệ sinh sạch sẽ bàn ghế, trang thiết bị...sẵn sàng đón học sinh quay lại học tập.

Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, toàn tỉnh Sơn La hiện có gần 385.000 học sinh. Qua kiểm tra, giám sát, đến nay tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng để đón học sinh đi học trở lại. Đối với cấp học mầm non thì lứa tuổi và phương pháp dạy học có khác biệt so với các cấp học còn lại, nên đòi hỏi trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho học sinh, giáo viên cũng khắt khe hơn.

“Đối với giáo dục mầm non chúng tôi cũng chỉ đạo triển khai thực hiện giãn cách, tuy nhiên sự giám sát của cô với các con sẽ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, do đó chúng tôi đã chỉ đạo các trường tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên xuống để hỗ trợ các cô giáo trong việc trông trẻ, rồi thực hiện các chương trình dạy học, quản lý trẻ trong thời gian các con ở trường để đảm bảo an toàn”, ông Nguyễn Duy Hoàng nói./.