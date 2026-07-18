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Sơn La tăng cường cảnh báo người dân không ra sông, suối lũ bắt cá, vớt củi

Thứ Bảy, 14:14, 18/07/2026
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VOV.VN - Đến sáng nay (18/7), trời đã tạnh, nhưng trên các sông, suối ở Sơn La vẫn có lũ. Chính quyền các địa phương đang tăng cường cảnh báo người dân không ra sông suối để đánh cá, vớt củi.

Đợt mưa lớn diện rộng kéo dài hơn 2 ngày qua đã khiến mực nước trên các sông, suối ở Sơn La dâng cao. Đến sáng nay, hầu khắp các địa phương trời đã ngớt mưa, hoặc đã tạnh; tuy nhiên nước trên các sông suối vẫn lên chậm.

Trên sông Nậm Pàn, mực nước lúc 8h sáng nay, tại trạm Thuỷ văn Hát Lót ở mức 511,63m, cao hơn cấp báo động 1 là 0,13m; trên sông Mã, mực nước tại trạm Thuỷ văn Xã Là lúc 9h sáng nay ở mức 280,51m, cao hơn báo động 2 là 0,01m.

son la tang cuong canh bao nguoi dan khong ra song, suoi lu bat ca, vot cui hinh anh 1
Trời tạnh mưa, mực nước trên các sông, suối ở Sơn La bắt đầu rút chậm

Dự báo trong chiều nay, mực nước trên các sông cơ bản sẽ xuống, nhưng rút chậm. Trước dự báo đợt mưa này sẽ còn kéo dài đến ngày 20/7, với lượng mưa phổ biến từ 30-120mm, có nơi trên 200mm; đồng thời có những diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, chính quyền các địa phương ở Sơn La hiện đang tăng cường cảnh báo, khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến của thời tiết, chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó, nhất là không chủ quan ra sông, suối lũ bắt cá, vớt củi, tránh ảnh hưởng đến tính mạng.

son la tang cuong canh bao nguoi dan khong ra song, suoi lu bat ca, vot cui hinh anh 2
son la tang cuong canh bao nguoi dan khong ra song, suoi lu bat ca, vot cui hinh anh 3
Một bộ phận người dân vùng cao có tâm lý chủ quan, vẫn ra sông, suối lũ bắt cá, vớt củi rất nguy hiểm

Ông Nguyễn Hữu Chung, Chủ tịch UBND xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La cho biết, thông qua loa phát thanh của các bản, xã Mường Chiên đã tuyên truyền cho bà con các biện pháp phòng, tránh thiên tại. Trong đó, vận động bà con không ở lại các lán nương; tổ chức di dời bà con đang ở các khu vực nguy hiểm sạt lở. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền để bà con không ra sông, suối đang có lũ đánh bắt cá, vớt củi vì rất nguy hiểm đến an toàn tính mạnh của con người.

 

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
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