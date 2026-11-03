Sơn Thủy hỗ trợ phát triển sinh kế, tạo việc làm cho hộ nghèo

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo của UBND xã Sơn Thủy, trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương đã tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ động phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh nhỏ và tham gia các hoạt động tạo việc làm phù hợp với điều kiện thực tế.

Xã cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, hướng dẫn người dân tiếp cận các chương trình hỗ trợ sản xuất, vay vốn tín dụng chính sách, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm theo quy định.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã Sơn Thủy (Thanh Hóa) thực hiện xong nội dung hỗ trợ việc làm bền vững với kinh phí 118 triệu đồng từ nguồn vốn năm 2025 chuyển sang.

Trong 9 tháng đầu năm, địa phương đã thực hiện xong Tiểu dự án 3, Dự án 4 về hỗ trợ việc làm bền vững, với tổng kinh phí 118 triệu đồng từ nguồn vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026, toàn xã có 853 hộ. Số hộ nghèo giảm từ 43 hộ đầu năm xuống còn 6 hộ sau rà soát. Trong khi đó, số hộ cận nghèo tăng từ 371 lên 408 hộ.

UBND xã đánh giá, một số hộ nghèo còn thiếu vốn, tư liệu sản xuất, kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm tổ chức sản xuất. Khả năng tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập của một số hộ còn hạn chế.

Trong 3 tháng cuối năm, xã tiếp tục tăng cường phối hợp triển khai các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương; hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, kiến thức sản xuất, đào tạo nghề và thông tin thị trường lao động.

Địa phương cũng kiến nghị tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.