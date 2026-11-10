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Sóng biển khoét sâu hơn 20m vào đất liền, bờ biển Huế sạt lở nghiêm trọng

Thứ Ba, 15:55, 10/11/2026
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VOV.VN - Sóng lớn liên tục đánh vào bờ biển Thuận An (Huế), gây sạt lở đoạn dài khoảng 200m, xâm thực sâu hơn 20m vào đất liền, khiến nhiều cây phi lao bật gốc.

 

Sạt lở bờ biển Thuận An, thành phố Huế

 

Những ngày qua, sóng biển liên tục đánh mạnh vào bờ tại khu vực tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, thành phố Huế, gây sạt lở nghiêm trọng. Một đoạn bờ biển dài khoảng 200m bị sóng khoét sâu vào đất liền hơn 20m. Nhiều cây phi lao hàng chục năm tuổi bị bật gốc, đổ nghiêng xuống mép nước. Nhiều vị trí bị xói lở, để lộ rễ cây.

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Hàng phi lao hơn 20 năm tuổi dọc bờ biển bị cuốn trôi xuống biển

Tuyến đường nối khu dân cư ra bờ biển cũng bị sạt lở, bong tróc, xuất hiện nhiều điểm hàm ếch. Ông Nguyễn Văn Thuần, người dân tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, thành phố Huế lo lắng, chưa năm nào tình trạng sạt lở diễn biến nghiêm trọng như năm nay. Bờ biển trước đây cách xa khu dân cư, nay bị sóng đánh lấn sâu vào đất liền:

“Tôi ở đây rất lâu rồi, hơn 40 năm rồi mà chưa có năm nào sạt lở như năm nay, chưa tưởng tượng sạt lở kiểu này. Bãi biển ra ngoài  xa, từ chỗ những hàng phi lao này đi ra bãi cát mấy trăm mét, giờ sạt lở phá sâu vào hàng phi lao. Dân ở đây lo lắng rất nhiều”.

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Sóng biển liên tục đánh mạnh vào bờ gây sạt lở

Các lực lượng chức năng tại thành phố Huế duy trì ứng trực, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. UBND phường Thuận An rà soát các hộ dân sinh sống gần khu vực nguy hiểm để chủ động phương án di dời.

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Bờ biển tại khu vực tổ dân phố An Hải, phường Thuận An, Thành phố Huế bị sạt lở nặng

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, mưa to, gió lớn, sóng biển dâng cao gây khó khăn  trong triển khai các biện pháp khắc phục.

“Sạt lở xâm thực vào khoảng 20m. Chúng tôi đã cho lực lượng dân quân, quân sự, Trung tâm Hành chính công phối hợp thường xuyên theo dõi. Hiện nay, sóng rất lớn, chúng tôi cũng đang chuẩn bị phương án bao cát và cọc để đóng tạm thời như vậy, không để tiếp tục xâm thực bờ biển, ảnh hưởng đến người dân”, ông Phong nói.

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Sạt lở ăn sâu vào đất liền

Bộ đội Biên phòng thành phố Huế bố trí 420 cán bộ, chiến sĩ cùng 32 phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để kịp thời triển khai phương án ứng phó, hỗ trợ người dân. Đại úy Phan Minh Lân, Phó Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An cho biết, đơn vị sẵn sàng hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn.

“Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng Thuận An phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở. Qua kiểm tra thực trạng, có những địa điểm cũng đã sạt lở, đã cảnh báo người dân, những nơi thấp lụt, di dời đến vị trí cao hơn. Những địa điểm sạt lở, đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát và báo với UBND thành phố", Đại úy Phan Minh Lân cho biết.

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Tàu hàng hơn 23.000 tấn bị sóng lớn đánh trôi, mắc cạn ở vùng biển Huế

VOV.VN - Gió to, sóng lớn khiến tàu hàng VTA NEPTUNE, trọng tải hơn 23.000 tấn bị trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển thành phố Huế. Trên tàu có 20 thuyền viên cùng 264 tấn dầu DO và FO. Cảng vụ Hàng hải yêu cầu chủ tàu khẩn trương triển khai phương án đưa tàu thoát cạn, phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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