Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék (Quảng Ngãi)

Từ phiếu cung cấp thông tin của ông Nông Văn Dũng, sinh năm 1982, trú tại xã Đăk Pék, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 10 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương xác minh, khảo sát, tổ chức tìm kiếm mộ liệt sĩ tại tọa độ (67-94.3), thuộc thôn 16/5, xã Đăk Pék.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) cất bốc hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy. (Ảnh Nguyễn Sơn)

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Hài cốt gồm 5 đoạn xương dài ở tay, chân, 16 chiếc răng và một số mảnh xương nhỏ. Các di vật được tìm thấy tại hiện trường gồm một ba lô, một áo mưa, một tấm tăng, một bình tông, một ăng gô, một bát ăn và một võng.

Các di vật được phát hiện khi cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh Nguyễn Sơn)

Sau khi phát hiện hài cốt, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự và chính quyền xã Đăk Pék kiểm tra, xác minh, tổ chức cất bốc, lập hồ sơ theo quy định. Hài cốt được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã bảo quản, phục vụ công tác xác minh và xác định danh tính liệt sĩ.

Khu vực tìm thấy hài cốt liệt sĩ. (Ảnh Nguyễn Sơn)

Như vậy, từ cuối tháng 7 đến ngày 21/10/2026, xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi, tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ tại thôn 16/5 và thôn Đăk Xanh. Trong đó, tại thôn 16/5, phát hiện được 11 hài cốt liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm có sự tham gia của lực lượng quân sự và các lực lượng phối hợp tại địa phương.