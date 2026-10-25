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Sứ mệnh của trường đại học đảm nhận nhiệm vụ lớn của quốc gia
Chủ Nhật, 06:00, 25/10/2026

Sứ mệnh của trường đại học đảm nhận nhiệm vụ lớn của quốc gia

VOV.VN - Trường Đại học không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn phải làm chủ công nghệ, phát triển những sản phẩm có giá trị và góp phần giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của quốc gia.

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Bá Duy/VOV2
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