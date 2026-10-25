Sứ mệnh của trường đại học đảm nhận nhiệm vụ lớn của quốc gia

Bộ GD&ĐT sáp nhập 6 đơn vị vào 4 trường đại học trong quý IV

VOV.VN - Trong quý IV/2026, Bộ GD-ĐT triển khai 6 phương án sáp nhập, chuyển giao đơn vị vào 4 trường đại học trực thuộc, trong đó có 4 phương án liên quan đến các trường cao đẳng. Đề án sắp xếp lại cơ sở giáo dục đại học sẽ được trình Thủ tướng trước ngày 1/4/2027.