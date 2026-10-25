Sứ mệnh của trường đại học đảm nhận nhiệm vụ lớn của quốc gia

VOV.VN - Trường Đại học không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn phải làm chủ công nghệ, phát triển những sản phẩm có giá trị và góp phần giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của quốc gia.
VOV.VN - Trong quý IV/2026, Bộ GD-ĐT triển khai 6 phương án sáp nhập, chuyển giao đơn vị vào 4 trường đại học trực thuộc, trong đó có 4 phương án liên quan đến các trường cao đẳng. Đề án sắp xếp lại cơ sở giáo dục đại học sẽ được trình Thủ tướng trước ngày 1/4/2027.
VOV.VN - Khánh Hòa đang tổ chức lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung cấp theo hướng tinh gọn, khắc phục chồng chéo ngành nghề, sử dụng hiệu quả nguồn lực và gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực phục vụ các trụ cột kinh tế của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.
VOV.VN - Cục Quản lý chất lượng vừa công bố 17 cơ sở giáo dục đại học được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo các bộ tiêu chuẩn nước ngoài, trong đó có nhiều trường được kiểm định bởi từ 2 tổ chức quốc tế trở lên.