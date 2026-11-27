Người phụ nữ tự ý rời địa phương đi làm ăn xa

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin một phụ nữ ở Phú Thọ đi bán rau tại chợ Cầu, xã Sơn Đông, bị người lạ vỗ vai, chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải. Thông tin này khiến nhiều người lo lắng, hoang mang. Tuy nhiên, qua xác minh, Công an xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ khẳng định nội dung lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Công an Phú Thọ bác tin người phụ nữ bán rau bị chuốc thuốc mê, tỉnh dậy trên xe tải

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 5h30 ngày 22/11/2026, chị N.T.H. (sinh năm 1982, trú tại thôn An Hòa, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) đi xe máy từ nhà đến chợ Cầu bán rau cùng mợ.

Đến khoảng 10h cùng ngày, sau khi bán hết rau, chị H. ở lại chờ mợ bán hàng xong để cùng về. Tuy nhiên, do có ý định đi làm ăn xa, hơn 10h, chị H. một mình đi bộ ra đường lớn tìm xe đi Hà Nội mà không thông báo với gia đình.

Trên đường đi, chị bị lạc, đi bộ khoảng 15km rồi bắt xe khách loại 16 chỗ đến bến xe Giáp Bát (Hà Nội). Khoảng 16h cùng ngày, tại bến xe Giáp Bát, chị H. mua vé đi Lâm Đồng và chuyển khoản 1,2 triệu đồng tiền vé cho nhà xe. Xe xuất bến lúc 18h30.

Trong quá trình di chuyển, chị H. trò chuyện với một phụ nữ ngồi cùng hàng ghế về dự định đi làm ăn xa. Sau khi được người này khuyên nên quay về, chị H. suy nghĩ và quyết định trở lại.

Tự dựng chuyện bị chuốc thuốc mê vì sợ gia đình trách móc

Trong thời gian không liên lạc được với chị H., gia đình đã tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàng An phối hợp với Công an xã Sơn Đông và gia đình triển khai xác minh, tìm kiếm.

Công an Phú Thọ khẳng định thông tin người phụ nữ đi bán rau tại chợ Cầu bị người lạ vỗ vai, chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải là sai sự thật. Người phụ nữ đã tự ý rời địa phương đi làm ăn xa, sau đó trở về

Theo kết quả xác minh, gần 23h ngày 23/11, chị H. xuống xe tại bến xe Khánh Hòa và hỏi phương tiện để trở về Hà Nội. Chị chờ tại bến đến rạng sáng 24/11 mới bắt được xe, thanh toán 700.000 đồng tiền vé bằng hình thức chuyển khoản.

Đến sáng sớm 25/11, chị H. về đến bến xe Nước Ngầm (Hà Nội). Do điện thoại hết tiền, chị đến khu vực có lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ và nhờ gọi điện cho người thân đến đón.

Đáng chú ý, theo lời trình bày của chị H., do lo sợ bị gia đình trách móc vì tự ý bỏ đi xa khiến người thân lo lắng, phải tổ chức tìm kiếm, chị đã nghĩ ra câu chuyện bị người lạ vỗ vai tại chợ, sau đó không biết mình đi đâu và đến khi tỉnh dậy thì tìm cách chạy thoát.

Một số người đã quay video, đăng tải lên mạng xã hội. Từ đó, thông tin người phụ nữ bị chuốc thuốc mê rồi tỉnh dậy trên xe tải được lan truyền, gây hoang mang trong dư luận.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước sự việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội; không tiếp tục phát tán đoạn video kèm nội dung sai sự thật, tránh gây hoang mang trong cộng đồng.