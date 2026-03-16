Sửa chữa các vị trí hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 3 sau phản ánh của VOV

Thứ Hai, 16:41, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 3 đoạn qua tỉnh Thái Nguyên, các đơn vị liên quan đã tổ chức kiểm tra hiện trường và yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục các tồn tại.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trên tuyến có hơn 30 vị trí hư hại, chủ yếu là hiện tượng lún, nứt mặt đường, bong tróc bê tông nhựa và một số điểm đọng nước, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Các vị trí hư hỏng tập trung trên đoạn Km 129+428,7 đến Km 140+500 - khu vực vừa được sửa chữa và đưa vào khai thác chưa lâu.

sua chua cac vi tri hu hong tren tuyen quoc lo 3 sau phan anh cua vov hinh anh 1
Vị trí Km132+400 trước khi sửa chữa

Đại diện chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Bảo trì và Tư vấn xây dựng giao thông Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã tổ chức kiểm tra hiện trường, đồng thời yêu cầu nhà thầu thi công khẩn trương rà soát toàn bộ các điểm hư hỏng và thực hiện khắc phục trong thời gian bảo hành công trình.

Việc sửa chữa được thực hiện bằng cách cào bóc lớp mặt đường hư hỏng, thảm lại bê tông nhựa và xử lý các vị trí có nguy cơ đọng nước.

sua chua cac vi tri hu hong tren tuyen quoc lo 3 sau phan anh cua vov hinh anh 2
Vị trí Km132+400 sau khi được sửa chữa

Đến nay, các vị trí hư hại cơ bản đã được khắc phục, bảo đảm điều kiện lưu thông cho các phương tiện trên tuyến. Chủ đầu tư cũng yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục theo dõi, kịp thời xử lý nếu phát sinh hư hỏng trong quá trình khai thác.

sua chua cac vi tri hu hong tren tuyen quoc lo 3 sau phan anh cua vov hinh anh 3
Kè sông đoạn Km131 đang tiếp tục được khắc phục, sửa chữa

Trước đó, VOV đã phản ánh, sau khi được sửa chữa, cải tạo và mở rộng, tuyến Quốc lộ 3 giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, tại nhiều điểm trên tuyến đã xuất hiện ổ gà, vệt lún và bong tróc mặt đường, khiến nhiều người tham gia giao thông lo ngại về nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra.

z7575729347799_02a17ab0fee6c969ef2b1187257a7a2d.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm tại miền Trung

VOV.VN - Ngày 1/3, trong chương trình công tác tại các tỉnh miền Trung, Thủ tướng đi kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm gồm: cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua các hầm Đức Phổ và hầm Bình Đê; cao tốc Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ thuộc Cảng hàng không Phù Cát.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: Sửa chữa hư hỏng tuyến QL3 VOV kiểm tra
Giá vật liệu tăng cao, áp lực đội vốn các dự án giao thông trọng điểm
VOV.VN - Giá nguyên vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án trọng điểm liên tục tăng cao, đặc biệt là giá cát xây dựng tăng từng ngày, đang tạo áp lực rất lớn đến các dự án, công trình trọng điểm. Làm sao để kiểm soát việc đội vốn các dự án này?

Thống nhất giao Đồng Nai làm dự án metro kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành
VOV.VN - UBND TP.HCM kiến nghị HĐND TP thống nhất giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức PPP, bảo đảm điều kiện pháp lý và tính thống nhất trong tổ chức.

Chính thức động thổ 2 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm: Cầu Phú Mỹ 2 và Cần Giờ
VOV.VN - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án hạ tầng – giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bao gồm Lễ động thổ Dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 và Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ.

