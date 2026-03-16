Sửa chữa các vị trí hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 3 sau phản ánh của VOV

Kết quả kiểm tra cho thấy, trên tuyến có hơn 30 vị trí hư hại, chủ yếu là hiện tượng lún, nứt mặt đường, bong tróc bê tông nhựa và một số điểm đọng nước, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Các vị trí hư hỏng tập trung trên đoạn Km 129+428,7 đến Km 140+500 - khu vực vừa được sửa chữa và đưa vào khai thác chưa lâu.

Vị trí Km132+400 trước khi sửa chữa

Đại diện chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Bảo trì và Tư vấn xây dựng giao thông Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã tổ chức kiểm tra hiện trường, đồng thời yêu cầu nhà thầu thi công khẩn trương rà soát toàn bộ các điểm hư hỏng và thực hiện khắc phục trong thời gian bảo hành công trình.

Việc sửa chữa được thực hiện bằng cách cào bóc lớp mặt đường hư hỏng, thảm lại bê tông nhựa và xử lý các vị trí có nguy cơ đọng nước.

Vị trí Km132+400 sau khi được sửa chữa

Đến nay, các vị trí hư hại cơ bản đã được khắc phục, bảo đảm điều kiện lưu thông cho các phương tiện trên tuyến. Chủ đầu tư cũng yêu cầu đơn vị thi công tiếp tục theo dõi, kịp thời xử lý nếu phát sinh hư hỏng trong quá trình khai thác.

Kè sông đoạn Km131 đang tiếp tục được khắc phục, sửa chữa

Trước đó, VOV đã phản ánh, sau khi được sửa chữa, cải tạo và mở rộng, tuyến Quốc lộ 3 giúp việc đi lại của người dân thuận lợi hơn. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, tại nhiều điểm trên tuyến đã xuất hiện ổ gà, vệt lún và bong tróc mặt đường, khiến nhiều người tham gia giao thông lo ngại về nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra.